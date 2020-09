Autunno in Engadina: trekking, sci, o fuga romantica?

La stagione sciistica in Engadin St. Moritz è una delle prime a ripartire in tutto l’arco alpino. Il comprensorio sul ghiacciaio Diavolezza inaugura la stagione invernale il 17 ottobre 2020 . Potendo contare sull’alta quota e l’abbondanza di neve, la stagione autunnale alla Diavolezza continua fino al 27 novembre ed è ideale per l’allenamento dei team agonistici e degli sci club, ma anche per chi non vede l’ora di rispolverare gli sci.

I larici dorati, il blu dei laghi, l’aria cristallina garantiscono giorni indimenticabili fino a fine ottobre nei comprensori di Corvatsch, Diavolezza, Corviglia e Muottas Muragl. Per chi vuole pianificare una romantica fuga ci sono anche offerte “Autunno dorato” fino al 25 ottobre, mentre per chi vuole già sciare, le piste della Diavolezza aprono il 17 ottobre.



Foliage - In autunno, condizioni meteo permettendo, al Corvatsch ci sono ancora belle escursioni a piedi da fare come la Via Gastronomica che dalla stazione a monte di Furtschellas arriva a Sils Maria attraverso la suggestiva Valle Fex, oppure come il Sentiero dei laghi o il Sentiero panoramico (tutte facilmente percorribili). Il Corviglia offre invece l’itinerario che da Piz Nair scende a St. Moritz, oppure il Sentiero dei fiori di Heidi e di Schellenursli. Muottas Muragl resta uno dei comprensori più panoramici dell’alta Engadina da visitare assolutamente nei colori del foliage autunnale. Senza fare troppa fatica è possibile percorrere la Via panoramica fino all’alp Languard, oppure mettersi sulle tracce del celebre pittore Giovanni Segantini, lungo il sentiero che porta alla Capanna Segantini.



Serate romantiche - Per trascorrere una serata romantica in quota non c’è posto migliore del ristorante panoramico del Romantik Hotel Muottas Muragl che propone cene a lume di candela mentre fuori dalla finestra il sole tramonta lentamente prima di sparire tra le cime dei monti. Si raggiunge questo eden di montagna con la storica funicolare rossa che parte dalla stazione a valle di Punt Muragl. Dopo cena, quando a 2456 metri sul livello del mare scende il silenzio, è fantastico rintanarsi sotto i morbidi piumoni, avvolti dal profumo del legno di pino cembro.



Salutare l'estate - Il saluto all’estate a Muottas Muragl si tiene il 25 ottobre 2020, con il tradizionale mercato dalle ore 11 alle 16 di artigiani, produttori e artisti locali sulla terrazza del Romantik Hotel Muottas Muragl, dinanzi al panorama più spettacolare dell’Engadina. La festa è anche conosciuta come la Marmottata, perché a pranzo si possono degustare al Ristorante Panoramico le specialità di marmotta locale, procacciate dai cacciatori di montagna e preparate dagli chef. Inoltre, ogni mercoledì fino al 21 ottobre 2020, dalle 18.30 alle 19.30, si può prendere un aperitivo sulla terrazza panoramica del Romantik Hotel Muottas Muragl, delizionandosi in sottofondo con la musica del corno svizzero.



Per maggiori informazioni: www.mountains.ch/it