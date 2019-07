Austria: a Kitzbühel estate nel segno dello sport

Kitzbühel è tra le capitali alpine dello sci, ma nella bella stagione si traforma in un luogo idilliaco, tra boschi, prati e incantevoli laghetti in cui specchiano le vette alpine, il clima piacevolmente mite, la tradizionale ospitalità. E l’incredibile varietà di proposte che il territorio offre, all’insegna dello sport, del divertimento e dell’enogastronomia.



Alti Tauri - A Kitzbühel gli escursionisti trovano sentieri di ogni tipo e difficoltà: una vastissima rete di tracciati, segnalati e ben curati, adatti sia ad escursionisti esperti che a principianti, che consente di raggiungere e ammirare alcuni dei luoghi più belli del Tirolo. Dalle maestose cime ghiacciate degli Alti Tauri (da visitare l’omonimo Parco Nazionale coi suoi ghiacciai, le cascate, le foreste di larice e abete rosso) ai morbidi alpeggi, i prati fioriti, i pascoli, dove scoprire anche la grande varietà di fauna selvatica (cervi, camosci, marmotte, conigli, volpi) e magari fare una sosta rigenerante, uno spuntino o una merenda, in una delle tante baite per degustare e acquistare cibi naturali prodotti in loco, come speck, formaggio, grappa e altro ancora. Alcuni rifugi offrono anche la possibilità di pernottamento: un’esperienza davvero unica, soprattutto per lo spettacolo che il paesaggio offre al primo sorgere del sole.



Le cascate Sintersbach - Un'escursione particolarmente emozionanteè quella che conduce alle cascate Sintersbach, nel villaggio di Jochberg. Con circa 165 metri altezza di caduta queste meraviglie della natura sono tra le più sensazionali dell’arco alpino. Un consiglio: dopo aver ammirato le cascate salite verso la baita Wildalm, dove potrete “ricaricare le pile” in vista della discesa. Finito il meritato ristoro imboccate il sentiero che porta verso Burgstallalm, passando per Hanslern, Oberhausenweg, Parzen e lungo il fiume Jochberger Ache: paesaggi mozzafiato.



Climbing - è l’aspro massiccio del Wilder Kaiser (“imperatore selvaggio”) l’eldorado per gli scalatori. Da oltre un secolo le arrampicate più belle si fanno sulle tratte di Totenkirchl, Fleischbank e Predigtstuhl, pareti rocciose che offrono sfide emozionanti ai climbers di ogni livello. A nord del massiccio si trova la baita Stripsenjochhütte, ottimo punto di partenza per molte vie di arrampicata leggendarie.



Running e nordic walking - A Kitzbühel anche i runners e gli amanti della camminata coi bastoncini possono scegliere la loro avventura personale. Grazie a una rete di 23 sentieri battuti per una lunghezza complessiva di 170 km è infatti possibile correre o camminare “alla finlandese” su ogni tipo di terreno, si tratti di ghiaia, foresta, prato verde o passerella di legno, e godere dei molti benefici che un’attività all’aria aperta regala al benessere psicofisico. A valle, poi, si corre più agevolmente in un paesaggio incantevole che costeggia i numerosi e bellissimi laghi della zona.



Biking - 800 km di piste ciclabili per mountain bike e e-bike e 1200 km di percorsi per bici da corsa: i numeri parlano chiaro. Per gli amanti delle due ruote Kitzbühel è un vero hot spot. Trails nuovi di zecca su strade forestali e sentieri favoriscono pedalate generose e salutari. La strada panoramica sulla montagna del Kitzbüheler Horn è la montagna ciclabile più ripida dell’Austria ed è considerata un classico del ciclismo internazionale. Kitzbühel è anche il punto di partenza per il Bike-Trail Tirol, con quasi 1000 km il più lungo corso anulare di mountain bike delle Alpi: 32 tappe per conoscere i lati più belli del Tirolo pedalando.



Tuffarsi tra le Alpi - Ma ci sono tantissime altre cose da fare a Kitzbühel d’estate, come rilassarsi e rinfrescarsi nelle fresche acque dei laghi balneabili Schwarzsee e Gieringer Weiher o nella piscina nel bosco a Jochberg; visitare il Giardino della flora alpina, sulla montagna Kitzbühler Horn, che dal 1985 ospita una varietà di 300 tipi di piante da tutto il mondo, o il Parco degli animali Wildpark Aurach, il più grande recinto esterno del Tirolo con circa 200 animali; gustare le infinite delizie della gastronomia tirolese, priorità assoluta in questa regione storica, tra ristoranti tradizionali, rustiche baite e cucine pluripremiate.



Per maggiori informazioni: www.kitzbuehel.com