Le Spa più belle per il benessere della tua estate

SE NON SAI FARE A MENO DEL MARE – Centro Benessere e Spa Bellavita – Arbatax Park Resort – Arbatax – Sardegna - Qui l’acqua è l’elemento primario per il benessere, ma anche per il divertimento. Il Centro Benessere si estende su una superficie di 2000 metri quadrati e include una suggestiva piscina con percorsi e giochi d’acqua. Ci sono bagni turchi, saune, docce emozionali, idromassaggi, cascate e vasche di acqua dolce e acqua salata, oltre a trattamenti estetici e massaggi. E’ anche possibile regalarsi un’intera settimana di relax e cura di sé con il programma “Oltre il mare ed il profumo del Mirto” per ritrovare il proprio equilibrio psicofisico e il senso del “proprio” tempo. Il programma è complesso e articolato e prevede, oltre ai massaggi corpo personalizzati, sedute di riflessologia plantare e del viso, agopuntura e sessioni di immaginazione attiva.



SE, PER UNA VOLTA, VUOI ESSERE DAVVERO EGOISTA – L’ Hotel Principe Forte dei Marmi, struttura cinque stelle L, offre la Spa ideale fin dal suo nome, “Egoista”, per chi desidera soprattutto dedicarsi a se stesso e al proprio benessere, riscoprendosi al meglio e gratificando il proprio ego, tra colori, suoni e fragranze indimenticabili. Ci sono piscine, saune, biosauna, docce emozionali, la cascata di ghiaccio, l’angolo del tè e un moderno centro fitness. Tanti trattamenti e programmi specializzati creati per riequilibrare, energizzare e rigenerare il corpo e la mente.



SE VUOI CURARE LA TUA SILHOUETTE - Villa Eden Leading Park Retreat – Merano (Bolzano) – A Merano, negli scenari cari alla Principessa Sissi, c’è il luogo perfetto per rimettersi in forma grazie a un’alimentazione bilanciata e dai deliziosi sapori; soprattutto c’è un programma di trattamenti mirati ad attaccare il grasso e la cellulite. Il resort, in una splendida villa liberty nella zona residenziale della città, offre programmi di benessere supportati da un progetto scientifico rigoroso e con l’ausilio di macchinari modernissimi e di grande efficacia. Da provare il trattamento “corpo calco”, snellente, rimodellante e dall’efficacia subito visibile; l’Endermologie LPG, nel quale specifici rulli massaggiano addome, glutei, cosce e braccia, in abbinamento con la vacuumterapia. Oppure l’efficacia-lampo dell’argilla detox, che, grazie a un meccanismo di osmosi, attrae e assorbe i liquidi cellulari, rilasciando ioni minerali benefici.



PER CHI ADORA LA SAUNA - Aqua Dome – Längenfeld – Tirolo - Austria – E’ un centro termale diventato celebre per le sue spettacolari piscine sospese, ma è anche un vero paradiso per chi ama la sauna. Il centro ne propone moltissime, tutte con caratteristiche diverse, e ciascuno può davvero trovare la sua. Ci sono le saune secche, tutte con differenti intensità di calore grazie alle ampie gradinate in cui trovare quella perfetta per sé. Alcune ripropongono lo stile di un’antica fattoria, con tanto legno e aroma di fieno, altre hanno ampie finestre panoramiche sulle montagne circostanti. Ci sono poi le saune umide, anche qui a diverse temperature. Unica accortezza: le saune si fanno rigorosamente senza costume. Se il naturismo ci crea qualche imbarazzo, faremo bene a munirci di un telo… e non guardare troppo in giro. Ma l’effetto timidezza svanisce in pochi istanti, davanti al benessere che si prova in questi ambienti.



SE QUATTRO ELEMENTI NON BASTANO – Il Posta Zirm Hotel, Corvara, Alta Badia, nella sua Wellness-Farm ce ne propone addirittura cinque, ispirati alla filosofia Feng Shui, sulla base dei cinque aspetti ciclici dell’energia: Fuoco, Acqua, Legno, Metallo e Terra. Ogni aspetto ha il suo trattamenti ideale: il fuoco è abbinato al rilassamento, l’acqua al rafforzamento, il legno alla stimolazione, il metallo al riequilibrio, la terra, infine, al ciclo completo. La Spa è un ambiente privo di spigoli, interruzioni, gradini, ma fondato interamente sulle linee curve.



SE VUOI GIRARE IL MONDO SENZA FARE UN PASSO – il Regina Palace Hotel, Stresa, Lago Maggiore ci fa fare un lungo viaggio sensoriale senza uscire dalla Spa. E’ questa la filosofia del centro benessere di questa lussuosa struttura affacciata sul Lago Maggiore con vista sulle Isole Borromee. I rituali proposti ripropongono antiche tradizioni di diversi luoghi esotici, come il massaggio con le conchiglie calde, che arriva dalle Filippine, lo scrub al cocco, di derivazione polinesiana, i trattamenti al cioccolato. Di grande impatto visivo è la piscina interna riscaldata che riproduce l’ambiente di una grotta incantata, tra getti energizzanti, zampilli e lettini effervescenti.



PER CHI DESIDERA TRATTARSI CON CURA - Ermitage Medical Hotel - Abano Terme – Padova - Chi vuole regalarsi un periodo non solo di piacevole benessere, ma di vera salute, dedicandosi alla prevenzione, al miglioramento della performance e - se necessario - alla cura di grandi e piccoli acciacchi, trova in questa confortevole struttura un riuscito mix di terme, fitness e alimentazione calibrata da specialisti. Bagni di sole nel verde del parco dell’hotel, nuotate nelle piscine termali, alimentazione sana e golosa e, per chi ne ha magari bisogno, il supporto di fisioterapisti e un centro medico-specialistico di Riabilitazione e Medicina Fisica.



PER CHI AMA LA VITA ATTIVA – Regiohotel Manfredi - Manfredonia – Puglia - In un’ambiente confortevole e dinamico, oltre ai consueti trattamenti Spa e un attrezzato centro fitness, chi ama lo sport e l’attività fisica trova un campo da tennis e uno da calcio a 8 in erba sintetica, fruibili anche di sera grazie all’illuminazione notturna per divertirsi senza soffrire il caldo. La grande piscina all’aperto, oltre ad offrire spazio e profondità adatte al nuoto, ospita anche il divertimento del SUP (Stand Up Paddling), il nuovo sport che si pratica stando in piedi su una tavola speciale, simile a quella del surf, con la quale ci si sposta a pagaia. Dopo qualche lezione propedeutica in piscina, si svolgono escursioni lungo la magnifica costa del Gargano tra falesie a picco sul mare, insenature, grotte e calette.



PER CHI AMA LA CONTEMPLAZIONE – Monastero Santa Rosa Hotel & Spa - Conca dei Marini – Costiera Amalfitana – Questo incantevole albergo è ricavato dalla ristrutturazione filologica del monastero seicentesco delle Monache Domenicane di Santa Rosa e offre un panorama unico sul golfo di Amalfi. Accanto alla biopiscina a sfioro, la più spettacolare della Costiera Amalfitana, il cui fondo ondulato si adatta alla roccia su cui poggia e brilla di quarzi dai mille riflessi, il benessere si svolge nel giardino affacciato sul mare. Fra i trattamenti più particolari c'è il “Light a candle”, uno speciale massaggio al viso e ai piedi per il quale viene usata una candela in cera di Santa Maria Novella ai puri oli vegetali e burro emolliente che, una volta fusa, viene applicata sulla pelle sprigionando un gradevole profumo di spezie.



PER CHI CERCA IL BENESSERE MEDIETRRANEO - Vivosa Apulia Resort - Marina di Ugento - Puglia - La Spa offre una bio sauna, una sauna finlandese a 85°, un hammam, docce emozionali con cromo-aromaterapia e doccia scozzese, un’ampia area relax dove ci si può riposare sorseggiando tisane biologiche tonificanti. All’aperto, la grande piscina ha varie funzioni idromassaggio per il relax di tutta la muscolatura. Da provare è una lezione di Lifting gym®, un allenamento mirato ai muscoli facciali, che con movimenti di contrazione, rilascio e stretching muscolare dona sostegno alla pelle del viso, stimola il drenaggio e migliora la luminosità e l’aspetto del volto.



SE PER TE QUATTRO GAMBE SONO MEGLIO DI DUE – L’Horse Country Resort di Arborea, Oristano, ti aiuta a combattere la cellulite … a cavallo. L’originale proposta di questa struttura prevede l’integrazione tra attività ed escursioni in sella e trattamenti beauty ad hoc all’interno della Spa del Resort. Si svolgono passeggiate nella pineta e lunghe nuotate in mare, ma soprattutto si impara a cavalcare, migliorando la postura, e tonificando la muscolatura di braccia, gambe e glutei. Nello steso tempo si scopre un territorio incantevole e incontaminato in trekking e passeggiate in sella ad animali docili e mansueti, abituati al contatto con cavalieri principianti.