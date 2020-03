Viaggi: le destinazioni di tendenza e quelle emergenti per il 2020

Kochi, in India e Kaliningrad ( Russia ) sono le mete must per le vacanze 2020 . Lo stabilisce la tradizionale classifica con le d estinazioni più amate dai viaggiatori internazionali, pubblicata ogni anno da Tripadvisor , il sito di viaggi più grande al mondo, che quest’anno raddoppia: il Travellers' Choice Destinations Awards 2020 per la prima volta comprende due nuove categorie: le Destinazioni di Tendenza, che riconoscono le nuove mete più amate dai viaggiatori, e le D estinazioni Emergenti, “salvate” nella vish list e tenute d’occhio dai viaggiatori più smart, ottimo indicatore di quali saranno i luoghi più gettonati in futuro. Da segnalare l’ottimo ottavo posto di Monopoli tra le destinazioni emergenti, unica italiana in classifica.

“Sappiamo che i viaggi migliori sono spesso ispirati da persone come noi che hanno visitato quella destinazione prima di noi. I vincitori delle Destinazioni di Tendenza ed Emergenti sono basati sulle recensioni e l’interesse crescente dei viaggiatori su Tripadvisor e sono quindi fantastiche fonti di ispirazione per il prossimo viaggio alla scoperta di luoghi inconsueti” spiega Valentina Quattro, portavoce di Tripadvisor in Italia.

Le Destinazioni di Tendenza ed Emergenti vincitrici dei premi sono state individuate usando un algoritmo che ha misurato l’incremento anno su anno dei punteggi positivi delle recensioni dei viaggiatori su Tripadvisor per alloggi, ristoranti, attrazioni e la crescita dell’interesse di prenotazioni e ricerche delle destinazioni in tutto il mondo.

Le destinazioni di tendenza sono quelle che, negli ultimi dodici mesi, hanno registrato un picco di recensioni e punteggi positivi: in testa alla classifica troviamo Kochi (o Cochin), la città portuale indiana che si è guadagnata la palma di destinazione più trendy in base al picco di recensioni, punteggi e interesse dei viaggiatori della community di Tripadvisor. La città si trova sulla costa sud-occidentale ed è formata da un insieme di piccoli villaggi resi ancora più pittoreschi dai venditori di pesce fresco, gite in barca al tramonto, locali di charme e bellissimi siti storici. Le altre destinazioni della Top 10 sono sparse in tutto il mondo, da Luzon nelle Filippine e Porto, in Portogallo, a Porto Seguro in Brasile passando per Lombok in Indonesia. Sono solo tre i luoghi di tendenza in Europa: la portoghese Porto, Zacinto in Grecia e Cracovia in Polonia.

Top 10 Destinazioni di Tendenza

1. Kochi (Cochin), India

2. Luzon, Filippine

3. Porto, Portogallo

4. Porto Seguro, Brasile

5. Gramado, Brasile

6. Lombok, Indonesia

7. Da Nang, Vietnam

8. Zacinto, Grecia

9. Tel Aviv, Israele

10. Cracovia, Polonia

Le Destinazioni Emergenti sono luoghi che hanno già fatto un passo ulteriore rispetto a tutti gli altri, tanto che i viaggiatori più smart li stanno già “salvando” nei loro Viaggi su Tripadvisor, un ottimo indicatore di quali saranno i luoghi più gettonati in futuro. Tra queste primeggia la città di Kaliningrad, una minuscola propaggine della Russia sul Mar Baltico compresa tra Lituania e Polonia. In seconda posizione si trova Saranda, in Albania, seguita da Beirut, Libano. In questa classifica spicca l’ottavo posto di Monopoli, unica destinazione italiana in classifica che, con il suo mare cristallino, la sua atmosfera tipica e l’architettura popolare e allo stesso tempo sontuosa ha attirato l’attenzione dei viaggiatori globali tenendo alta la bandiera del Bel Paese in tutto il mondo.

Top 10 Destinazioni Emergenti

1. Kaliningrad, Russia

2. Saranda, Albania

3. Beirut, Libano

4. Luxor, Egitto

5. Naoussa, Grecia

6. Isola di Rügen, Germania

7. Isola di Phu Quoc, Vietnam

8. Monopoli, Italia

9. La Paz, Messico

10. Curaçao, Caraibi