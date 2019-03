Usa: a Sioux Falls, per riscoprire l’America

Le cascate hanno giocato un ruolo fondamentale attirando popolazioni di nativi americani che vi abitarono prima dell’arrivo degli europei. E come erede della cultura degli autoctoni così rispettosa della Terra, Sioux Falls è un vero paradiso per chi ama la vita all'aria aperta.



Una città fatta di parchi e zone verdi - La città di Sioux Falls vanta infatti oltre 70 parchi e percorsi verdi sparsi per tutta la città. Tra tutti spicca il Falls Park, creato intorno alle cascate del Big Sioux River, a nord del downtown: 26 km asfaltati sono disponibili per biking, jogging, e passeggiate, seguendo il corso del fiume e facendo un giro intorno al centro di Sioux Falls. Oggi il parco copre 50 ettari e circa 28.000 litri di acqua cadono ogni secondo dalle cascate alte 30 metri. Il centro cittadino è vivacissimo, con musei, esposizioni e oltre 30 i ristoranti dove gustare tutti i tipi di cucina. L’ Outdoor Campus ospita molteplici attività all’aperto per l’avvistamento della fauna selvatica e attività durante l’anno, come per esempio l’osservazione delle stelle e passeggiate con le ciaspole quando c’è la neve. In inverno il Great Bear Recreation Park offre sci, snowboard.



Arte e cultura in primo piano - I Washington Pavilion ospitano il Kerby Science Discover Center centro di divulgazione di storia naturale che offre esperienze interattive, oltre a due teatri dove vengono messe in scena diverse produzioni di Broadway e opere liriche; la South Dakota Symphony è anche la sede di gruppi di danza, oltre ad un piccolo teatro ed eventi corali. Il Visual Arts Center, sempre parte del complesso Pavilion vanta sei gallerie con esposizioni che cambiano continuamente, tutte gratuite. Il nuovissimo Denny Sanford Preier Center è un enorme auditorium con una capacità di 13mila posti e ha ospitato spettacoli del Cirque Du Soleil e concerti di grandi gruppi rock. Una città, insomma, in continua evoluzione.



Jazz&shopping - Sioux Falls ospita ogni estate la SculptureWalk, una vera e propria mostra outdoor di sculture e opere di artisti locali che contribuiscono a impreziosire il paesaggio cittadino. Inoltre si organizzano ai "First Fridays” ogni primo venerdì dei mesi estivi, quando ogni negozio, associazione o organizzazione commerciale contribuisce a creare un evento. Sulla East Bank si tengono concerti con negozi e ristoranti aperti con la musica dal vivo nel centro del downtown. Il Sioux FallsJazz Fest ogni anno è un evento musicale che si tiene allo Yankton Trail Park ed attira migliaia di appassionati ad ascoltare gruppi jazz: l’evento è gratuito e quest'anno è in calendario il 21 luglio. Il 17 agosto invece al via al Sioux Falls River Fest:concerti, giochi ed attività per i bambini, food truck, tour con le canoe, artisti e spettacoli pirotecnici.

Per maggiori informazioni: www. greatamericanwest.it