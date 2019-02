California mille colori: esplode la primavera

Tour tra gli alberi in fiore – Il Fresno Blossom Trail è un percorso ad anello che si sviluppa su un’area di circa 100 chilometri e vanta una magnifica fioritura che si esaurisce nell’arco di circa tre settimane, tra febbraio e marzo. L’ideale è percorrerlo in automobile o in bicicletta. Tra maggio e settembre ecco il periodo della produzione di freschissimi frutti di stagione, con le strade che si popolano di bancarelle per la vendita.



Fiori nel deserto - Nel parco Statale di Anza-Borrego il deserto nel giro di pochi giorni si riempie dei colori delle oltre 200 specie di piante, che danno vita a uno spettacolo indimenticabile. Generalmente la fioritura avviene tra la fine di febbraio e aprile: il periodo più sicuro è l’inizio di marzo. La sua durata è di circa due settimane.



Fiori nelle isole - Le Channel Islands sono cinque isole al largo della costa meridionale, che per il loro aspetto selvaggio e frastagliato sono chiamate Galapagos della California. Vantano coloratissimi fiori selvatici e diverse specie endemiche. Molte delle piante che si sono adattate al clima secco delle isole fioriscono più tardi rispetto ai fiori selvatici sulla terraferma. In anni eccezionali si hanno fioriture gialle talmente intense sull’isola di Anacapa che la macchia di colore è visibile fin dalla terraferma, a quasi 20 km di distanza. Per andare a caccia di tesori botanici su isole più vaste come Santa Cruz e Santa Rosa, è consigliabile percorrere quei sentieri che si addentrano in suggestive gole e canyon.



Festa dei ciliegi a Japantown – La California festeggia la primavera con tanti eventi: San Francisco celebra dal 13 al 21 aprile il Festival della fioritura dei ciliegi (Northern California Cherry Blossom Festival) dando grande rilievo alla cultura e alle tradizioni asiatiche nella Japantown. Il festival attira ogni anno oltre 200mila visitatori.



Vini d'eccellenza a Santa Barbara - Il Santa Barbara Vinters Festival, giunto alla sua 37esima edizione, quest’anno si terrà nella bellissima località californiana nel weekend del 4 e 5 maggio 2019. L’evento permette a tutti gli appassionati di assaporare vini della vendemmia 2018 provenienti da oltre 70 differenti aziende vinicole, accompagnati da dimostrazioni gastro

nomiche e degustazioni di prodotti locali.



Mongolfiere e vino - Dal 31 maggio al 2 giugno, torna il Temecula Valley Balloon and Wine Festival, con la sua 36esima edizione, per celebrare la ricca storia di quest’area dell’entroterra californiano vicina al Messico, tra le città di Los Angeles e San Diego. Musica dal vivo, degustazioni, shopping a tutto campo.



