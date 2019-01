Messico: alla scoperta della Bassa California

Tra le località di vacanza, spicca l’area di Los Cabos, all'estremità meridionale della penisola, uno spettacolare mix di paesaggi, spiagge, deserti e montagne. Los Cabos è anche noto come la "Fine della terra", perché è l'ultima parte di territorio della penisola della Bassa California, la vasta e generosa area che il Messico condivide con gli Stati Uniti.



Le spiagge del mare di Cortés - Tra le spiagge sul mare di Cortés, El Chileno, una deliziosa spiaggia (ma non l’unica perché ci sono anche Costa Azul, Punta Palmilla, Bahía el Bledito, Bahía Santa María e Bahía de Cabo San Lucas) ideale per nuotare, per praticare immersioni subacquee e snorkeling e per andare sul kayak. Nelle sue acque è possibile osservare ogni genere di pesci tropicali, tartarughe marine, murene, invertebrati, ricci di mare, gorgonie (un tipo di corallo), spugne e stelle marine. Playa Acapulquito è invece indicata per fare surf, wakeboard e kiteboard, ma è anche possibile attraversare il deserto in 4x4, andare a cavallo per i canyon o sulla spiaggia, pedalare in mountain bike.



L'acquario del mondo - Da non perdere il Parque Marino Nacional Cabo Pulmo: spiagge vergini, lussuosi resort, campi da golf di fama internazionale e pesca sportiva e ben tre barriere coralline, una delle quali è l'unica in tutta l'America del nord a essere composta da coralli duri. La ricchezza di questo luogo, che il famoso oceanografo francese Jacques Cousteau definì "l'acquario del mondo", sta nel fatto che offre rifugio al 39% delle specie di mammiferi marini esistenti al mondo.



Nuotare tra squali di dieci metri - Percorrendo la penisola verso nord troviamo La Paz, dove nella sua spiaggia, da gennaio a giugno si può nuotare, sempre sotto la costante supervisione delle guide, insieme agli squali balena, i pesci più grandi esistenti al mondo, che possono raggiungere i dieci metri di lunghezza e che si nutrono di plancton.



