Undertourism: alla scoperta di un'America mai vista 

Questa tendenza di viaggio su scala locale si manifesta nell’esplorazione di quartieri emergenti e nuovi distretti delle città più popolari, mentre su scala più ampia spinge i viaggiatori a prendere in considerazione destinazioni meno conosciute. Visit The USA presenta otto destinazioni alternative negli Stati Uniti per un viaggio verso, attraverso e al di là delle sue grandi metropoli.



Arte moderna e cucina stellata a Baltimora - Se Baltimora nel 1.700 è diventata celebre come una delle città portuali più importanti d’America, oggi la Charm City sta vivendo uno dei più incredibili boom del Paese degli ultimi anni, grazie a una nuova classe di imprenditori e artisti in continua crescita. La città offre una fiorente scena culinaria e artistica: per gli amanti dell’arte, da non perdere una visita al Baltimore Museum of Art, sede della più grande collezione di opere di Henri Matisse del mondo, e all’American Visionary Art Museum, che espone il lavoro di artisti autodidatti e incoraggia i visitatori a partecipare a workshop nel fine settimana, senza bisogno di prenotazione. La scena gastronomica della città invece presenta una grande rinascita culinaria, con l’apertura di nuove food hall come il Lexington Market e ristoranti guidati da chef vincitori del premio James Beard, tra cui il The Woodberry Kitchen.



Natura incontaminata ai Mammoth Lakes, California - La maggior parte dei visitatori della California punta dritto verso le spiagge di SoCal, ma chi è alla ricerca di un’avventura all’aria aperta che combina paesaggi pittoreschi con eccellenti proposte culinarie può fare una deviazione verso Mammoth Lakes, incastonata nelle montagne della Sierra Nevada. Durante l’estate, Mammoth offre la possibilità di campeggiare nella natura selvaggia, fare escursioni in mountain bike, trekking e pesca con la mosca, mentre i mesi invernali sono all’insegna di sci, snowboard e ciaspole.



Distretti artistici e birra artigianale: Dallas, Texas - Austin è stata a lungo scelta come fuga di tendenza in Texas, tuttavia i visitatori che si dirigono a nord di Dallas scopriranno una città con una scena artistica fiorente e alcuni dei migliori bar e ristoranti dello Stato. Nel centro cittadino, il Dallas Museum of Modern Art ospita 22.000 opere d’arte che spaziano attraverso oltre 5.000 anni di storia, mentre nel sobborgo verde di North Oak Cliff, il Bishop Arts District offre negozi indipendenti che vendono gioielli artigianali, pezzi d’arte e prodotti beauty completamente naturali. Deep Ellum è invece il posto ideale per una serata alternativa: le strade sono fiancheggiate da murales colorati e le birrerie artigianali si alternano a locali di musica blues.



Jazz e art déco a Tulsa, Oklahoma - Tulsa offre molto più di quello che suggerisce il suo soprannome di “capitale mondiale del petrolio”, sebbene la ricchezza generata dall’industria abbia contribuito a creare il suo bellissimo centro in stile Art Déco. Per esplorare il “Déco District” il consiglio è di iniziare dal Decopolis, che include un museo, un negozio di souvenir e una libreria in cui ritirare mappe gratuite della magnifica architettura della città, incluso il Philcade Building con la sua mostra di architettura art déco. In alternativa, gli amanti della musica possono dirigersi all’Oklahoma Jazz Hall of Fame alla Union Station per conoscere le leggende della musica e partecipare ai concerti jazz in programma la domenica nell’atrio principale.



Storia e cucina a base di pesce: Portland, Maine - Portland, in Oregon, è stata per anni alla ribalta come destinazione turistica insolita, ma la sua omonima cittadina sulla costa orientale, situata nel Maine, ha molto da offrire ai viaggiatori interessati alla storia e alla cucina tipica della costa. La città portuale, fondata nel 1632, ha una ricca eredità marittima da scoprire attraverso tour storici a piedi o una visita al Maine Historical Society Museum nel centro di Portland. Gli amanti dei crostacei possono gustare i lobster roll in uno dei tanti shack della città, le casette di legno che servono pesce di ottima qualità, oppure optare per un’esperienza più esclusiva all’Eventide Oyster Company, premiata con il prestigioso James Beard, che offre alcuni dei migliori piatti di pesce della città serviti con un signature Bubbly Mary, il bloody Maria con spumante.



Gastronomia e attività all’aria aperta in Arizona - Tucson vanta alcuni dei migliori tacos del Paese. La destinazione ha anche molto da offrire agli amanti della vita all’aria aperta, tra cui escursioni attraverso il Sabino Canyon e il Saguaro National Park, l’esplorazione di tre miglia di passaggi e grotte nel Colossal Cave Mountain Park o passeggiate a cavallo e arrampicata su roccia al White Stallion Ranch.



Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale si trova a solo un’ora di auto a nord di Miami e offre spiagge e bar in grado di competere con la sua famosa vicina. Alla fine del 2019 ha aperto le porte al pubblico il tanto atteso Seminole Hard Rock Hotel, un enorme complesso con casinò e hotel a forma di chitarra, con 469 camere e suite degne di una rock star, scivoli d’acqua ed eventi dal vivo. Fort Lauderdale è sede del primo LGBTQ + Visitor Centre in assoluto, che offre informazioni ai visitatori su tutte le attrazioni e i bar della zona.



Offerta gastronomica e distillerie a Louisville, Kentucky - Sede del Kentucky Derby e del Muhammad Ali Center, Louisville è l’ideale per un tranquillo soggiorno cittadino allietato dall’offerta di ottimi ristoranti. La fiorente scena gastronomica della città spazia dalla cucina americana contemporanea con vista sullo skyline della città del rooftop restaurant 8UP, alla pizza in stile Louisville di Impellizzeri, alta e con tanto formaggio. Gli amanti del buon bere possono degustare la bevanda nazionale, il bourbon, nella selezione di distillerie e bar come Gerstle’s a Crescent Hill, che serve tipiche polpette di formaggio fritte con bourbon e contorno di musica blues dal vivo e rock’n’roll.



