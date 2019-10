Una piscina solo per te: ecco le ville incantate tra mare e monti

Cinque ville incantate tra mare e monti Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

PER CHI È INNAMORATO DELL’ARTE – Is Molas Resort - Cagliari – Quindici ville da sogno, progettate dal celebre architetto Massimiliano Fuksas e con arredamenti firmati da Doriana Fuksas. Le ville, vere e proprie sculture da abitare, sorgono nel cuore di una rigogliosa tenuta di 600 ettari non lontano da Cagliari, e offrono un’immersione totale nell’arte e nel comfort. Le linee architettoniche riproducono le sinuosità del terreno e le forme della natura circostante, dalle curve della costa ai colori tipici della Sardegna. Gli edifici, ispirati ai nuraghi e ad altre dimore della tradizione, sono realizzati con materiali di grande pregio e a basso impatto ambientale: i giardini privati hanno scenografiche illuminazioni a led e, rilassandosi a bordo piscina, è frequente ascoltare il bramito dei cervi sardi che circolano liberamente nella tenuta e che si lasciano avvistare con facilità. Le ville sono in vendita o in affitto.



PER CHI ADORA IL TURCHESE MA HA UN’ANIMA GREEN - The Brando - Tetiaroa - Polinesia Francese - Una spettacolare vista sulla laguna, una piscina a sfioro, un’ampia terrazza, una spiaggia privata e la garanzia del massimo lusso e riservatezza tanto in casa che negli spazi esterni: questo raffinato eco-luxury resort si trova sull’isola resa celebre da Marlon Brando. La residenza è realizzata secondo il tipico stile polinesiano, con tetti in legni tropicali, pareti in materiali naturali e costruito in piena armonia con la natura, con gli ecosistemi e con la cultura dell'atollo. La villa si estende su una superficie interna di 279 mq e dispone di tre camere da letto, una master bedroom ed una camera di servizio. La superficie esterna si sviluppa in altrettanti mq ed è composta da un farepoté (una sorta di gazebo polinesiano ricoperto di foglie di pandanus), terrazza e piscina a sfioro. Il resort è stato insignito del LEED PLATINUM CERTIFICATION, il più alto riconoscimento in fatto di eco sostenibilità per una struttura ricettiva.



PER CHI AMA LE SPECIE RARE - Frégate Island Private – Seychelles - Frégate Island Private è una delle più esclusive isole private del mondo: il resort è composto da sedici esclusive ville con piscine e giardini privati. Il resort fa della eco compatibilità un proprio elemento di vanto: la sua costruzione ha infatti contribuito significativamente alla tutela di un rarissimo volatile. il Magpie Robin, e alla preservazione della flora nativa dell'isola, che era andata quasi totalmente distrutta. Ora invece le tartarughe di mare e di terra sono tornate ad essere numerose: in particolare la colonia di tartarughe giganti Aldabra conta più di 2200 esemplari.. Circa l'80% del cibo consumato è prodotto direttamente sull'isola. Le ville si sviluppano su 400-450 metri quadrati e possono ospitare due adulti e tre bambini. Ci sono grandi spazi all'aperto attrezzati per prendere il sole e una grande piscina privata a sfioro, con vasca Jacuzzi.



PER CHI VUOLE UN’ISOLA TUTTA PER SÉ - Eustatia Island - British Virgin Islands – Il suo nome deriva dal greco e significa “un buon posto in cui stare”. In effetti, già il nome è una garanzia: questo rigoglioso isolotto vulcanico di 122.000 mq ospita quattro residenze, ma può essere affittato anche in esclusiva, per godere dei suoi scenari meravigliosi, tra spiagge bianche dalla sabbia finissima e rilievi lussureggianti. Tra le dimore presenti, si può scegliere tra “Villa Far Niente”, sulla sua sommità, il cui nome è già una garanzia: è il luogo perfetto per ammirare durante il giorno l’oceano dalla piscina, e di notte per contemplare il cielo stellato dalla vasca idromassaggio. In alternativa si può optare per le Beach House, ideali per chi vuole sempre essere a due passi dalla spiaggia.

PER CHI STA BENE SULLE VETTE E “TIENE FAMIGLIA” - Family Resort Sonnwies – Luson - Bressanone (Alto Adige) – Appena fuori dalla porta uno snow park e pista di pattinaggio per i bambini; davanti alla terrazza una piscina di acqua calda fumante, in cui rilassarsi al caldo anche in mezzo alla neve, idromassaggio e sauna privata per il comfort di tutti. Le ville sono accoglienti chalet di montagna, con 250 mq di spazio per riposare, giocare e ammirare paesaggi incantevoli. E appena fuori dalla villa c’è una struttura vocata al benessere di grandi e piccini, con una grande piscina all’aperto riscaldata estate e inverno, una vasca interna con maxi schermo cinematografico per vedere i film anche mentre si nuota o si fa la sauna. La Spa ha trattamenti specifici per i bambini, con baby sauna e mini massaggi al cioccolato.