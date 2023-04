Tripadvisor: 10 mete per chi ama la natura, dal Nepal alla Corsica

Kathmandu, Nepal - La capitale del Nepal è circondata da una valle ricca di siti storici, antichi templi, santuari e affascinanti villaggi. E’ facile socializzare con la gente del posto e interagire con gli animali che vagano tra i monumenti di Piazza Durbar. Cisi può unire agli escursionisti di montagna nell’affollato quartiere di Thamel, o esplorare i negozietti in cerca di incantevoli opere dell’artigianato tradizionale: i tappeti e le stampe su carta nepalese sono la specialità locale.



Parco Nazionale del Serengeti, Tanzania - C’è da rimanere a bocca aperta di fronte alle sconfinate pianure del Parco Nazionale del Serengeti, rinominate dai Masai "il luogo dove la terra non finisce mai". Qui puoi assistere alla famosa migrazione annuale del Serengeti, la più grande e lunga in assoluto via terra.



Hurghada, Egitto - Meravigliose barriere coralline e acque turchesi perfette per il windsurf hanno reso Hurghada, sulla costa egiziana del Mar Rosso, un luogo di villeggiatura estremamente animato. A breve distanza dalle meravigliose isole Giftun e dal deserto arabico orientale, Hurghada ha visto un incredibile sviluppo nell'ultimo decennio ed effettivamente è sempre invasa dai turisti. Ma è una località balneare facilmente raggiungibile dagli europei e alcuni dei siti di immersione e snorkeling migliori del mondo si trovano a breve distanza.



Lombok, Indonesia - Se si trovasse in qualsiasi altra parte del mondo, Lombok sarebbe una meta ambita da tutti, ma essendo posizionata poco a est di Bali, non molte persone conoscono le sue insenature appartate, la striscia infinita di spiagge color crema e le cascate che si riversano sulla vegetazione incredibilmente rigogliosa. Il vantaggio, però, è che è meno affollata. È possibile avvistare macachi selvatici sugli alberi di Baun Pusuk oppure nuotare con le tartarughe verdi e quelle della specie embricata al largo di Gili Meno senza la sensazione di avere la fila dietro. Quest'isola dell'Indonesia vanta un alto punto di osservazione che a Bali manca: il Monte Rinjani, un vulcano attivo che ospita un enorme lago all'interno della caldera. Facendo un'escursione la mattina presto potrai vedere il sole che sorge sul mare.



Kauai, Hawaii - Tra le isole hawaiane, la rilassante e intatta Kauai (l'isola giardino) è la meno sviluppata dal punto di vista commerciale. Cascate, percorsi scenografici e più di 60 spiagge caratterizzano il paesaggio. Alcune spiagge offrono uno snorkeling superbo, altre piscine di mare adatte ai bambini, altre ancora sono perfette per qualunque sport d'acqua. Tra le attività sulla terraferma ci sono le camminate sul Kalalau Trail sulla costa di Na Pali, escursioni di un giorno a Waimea Canyon e l'esperienza di vita in una piantagione di zucchero al museo Grove Farm Homestead.



Maiorca, Isole Baleari - Situata nel Mar Mediterraneo vicino alla costa sud-orientale della Spagna, l'isola di Maiorca è una destinazione da sogno che attrae visitatori da tutte le parti del mondo. Con le sue spiagge e insenature, una spettacolare catena montuosa, romantici villaggi di pescatori e una selvaggia campagna costellata di mandorli e oliveti, questa meta accontenta davvero tutti.



Grand Cayman, Isole Cayman - A Stingray City (una sorta di cordone litorale), la pastinaca (stingray in inglese) nuota accanto a voi nelle placide acque. Più vicino alla città molti viaggiatori si godono i centri benessere più incantevoli dei Caraibi dove si praticano massaggi tra i migliori al mondo.



Corsica, Francia - Per scoprire il fascino di quest'isola così vicina all’Italia, è bene fare un itinerario contrario prendendo il treno che dalle montagne conduce fino alla spiaggia e ammirare lungo il tragitto i paesi di campagna e il bestiame al pascolo. Da non perdere i celebri sentieri di trekking dell'isola, tra cui il GR 20, riservato agli esperti.



Koh Tao, Thailandia - Quasi al centro del Golfo di Thailandia all’ombra dei rigogliosi palmeti, l’isola di Koh Tao trae il suo nome dalle numerose tartarughe che ne popolano le spiagge. Le spiagge di sabbia bianca riparate da ripide colline, alcune raggiungibili solo in fuoristrada, e 300 giorni di sole l'anno sono il richiamo ideale per lunghi pomeriggi di relax.



Mauritius, Africa - Mauritius è tra le destinazioni più allettanti dell'Africa, un paradiso tropicale ricco di attrazioni. Port Louis, la moderna capitale di quest’isola che occupa una superficie di 60 x 46 chilometri, è un porto molto animato con un litorale vivace e un mercato pieno d’attività. Ma la maggior parte dei visitatori è attratta dalle aree turistiche come Mont Choisy, la tranquilla Trou-aux-Biches e la più affollata Flic en Flac, molto popolare tra gli amanti delle immersioni. Rivière Noire è ideale per gli appassionati di pesca d’altura.