Tendenze di viaggio del 2020: Tenerife guida la top ten 

Sul podio, secondo una ricerca eseguita da Momondo, al secondo e terzo posto ci sono Seychelles e Madagascar – rispettivamente con le capitali Pointe La Rue e Antanarivo – da dove gli italiani potranno partire alla scoperta di angoli esotici, rigogliosa vegetazione e spiagge da cartolina.



Isole o terraferma? - Se da un lato emerge la voglia di restare “sulla terraferma”, c’è anche un significativo desiderio di fuggire, magari lontano, e confinarsi in isole e arcipelaghi. Per gli italiani non può mancare il mare in vacanza e, a partire dal podio dove ci sono solo isole, in lista troviamo anche altre mete bagnate da acque cristalline, come ad esempio gli atolli delle Maldive. In 9° posizione figura infatti la capitale Malé – che ha registrato un aumento di ricerche pari al 35% rispetto all’anno passato – e dalla quale si potrà salpare via speed boat o idrovolante verso angoli celesti e romantici.



Un occhio ai costi - Lingue di sabbia candida, vulcani e variegata fauna della giungla dell'Indonesia sono nella lista dei desideri di molti italiani (lo dimostra il 45% di ricerche in più rispetto allo scorso anno), però imbarcarsi per Denpasar a Bali (7° posizione), benché non preveda un aumento di costi anno su anno, richiede il budget più elevato, in media attorno ai 670 €. Per essere tra i viaggiatori più cool, ma al tempo stesso contenere le spese, i connazionali potranno optare per Istanbul in Turchia (6° posto) e Marrakech in Marocco (8° posizione), raggiungibili con in media meno di 200 € (rispettivamente 199 € e 127 €). È Cracovia in Polonia (10° posto) però la vera destinazione cheap&chic, atterrare nella città polacca costa in media solo 81€ (ben il 20% in meno rispetto allo scorso anno) e in un paio d’ore ci si trova a gironzolare per il centro medievale, il quartiere ebraico e le caratteristiche chiese gotiche.



Questa la classifica:



1. Tenerife – Canarie - Spagna

2. Pointe La Rue (Seychelles)

3. Antananarivo (Madagascar)

4. Città del Guatemala (Guatemala)

5. Pechino (Cina)

6. Istanbul (Turchia)

7. Denpasar - Bali (Indonesia)

8. Marrakech (Marocco)

9. Malé (Maldive)

10. Cracovia (Polonia)