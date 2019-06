Tahiti: tra danze e musica la grande festa della Polinesia

Il festival, unico nel suo genere, prevede avvincenti spettacoli di danze tradizionali ed esibizioni dedicate al mondo delle arti e di discipline legate alla tradizione polinesiana come la caratteristica corsa dei portatori di frutta, il sollevamento delle pietre, il lancio del giavellotto, regate e l’apertura della noce di cocco.



Le Isole di Tahiti - L’arcipelago è un paradiso naturale nel Sud Pacifico fatto da 118 isole e atolli circondati da incontaminate acque cristalline, tra bellezze naturali incomparabili e una cultura autentica e originale. Le Isole di Tahiti sono conosciute in tutto il mondo per le loro spiagge di sabbia bianca, le lagune turchesi e gli loro straordinari paesaggi che spaziano dalla barriera corallina ai vertiginosi e verdissimi picchi vulcanici.



Una festa “proibita” - La storia di Heiva è molto interessante, soprattutto se ricollocata nel contesto storico in cui, dopo la colonizzazione francese e la conversione al cristianesimo, le danze e molte delle forme di divertimento e aggregazione sociale del luogo cessarono nel 1819, quando il re Pomare II decise di proibire tutte le danze e le altre forme di intrattenimento reputate moralmente poco decorose.



I popoli del Pacifico - Le danze tradizionali torneranno ad essere eseguite solo il 14 luglio del 1881, grazie ai festeggiamenti del “Bastille Day”, con l’organizzazione del primo Heiva, allora chiamato “Tiurai”. A quel tempo, questa occasione rappresentava l’unico momento di incontro per i popoli dei vari arcipelaghi. Fu solo nel 1881 che le danze ripresero ad essere liberamente eseguite in occasione delle celebrazioni per il 14 luglio, dapprima in forma di parate militari e manifestazioni ufficiali e, a seguire, sempre più legate all’espressione delle origini.



Il cuore della festa: la danza - Le esibizioni di danza, che rappresentano il cuore dell’Heiva I Tahiti, vengono provate e preparate per mesi dai gruppi di ballerini partecipanti, che spesso superano i cento. Le musiche, le coreografie ed i costumi si ispirano a temi storici e leggendari, ma variano di edizione in edizione.



