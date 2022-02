Sognando di viaggiare: giro del mondo sulle orme di James Bond

Londra - La città è la casa base di Bond; per questa ragione ci sono molti posti che gli amanti di James Bond dovrebbero visitare. L’Old War Office è un edificio neo-barocco nella Whitehall, ancora utilizzato dal Ministro della Difesa, è un luogo ricorrente nei film e viene presentato come l’ufficio di Bond. Anche il quartier generale del Secret Intelligence Service britannico, ossia l’edificio dell’agenzia di spionaggio a Vauxhall Cross, è stata una location dove sono state girate alcune scene di molti degli ultimi film, sebbene solo dall’esterno, perchè l’interno dell’edificio non è visitabile per ovvie ragioni. Per gli amanti del rischio, c’è la possibilità di partecipare al giro in barca ad alta velocità giù per il Tamigi e rivivere l’inseguimento Q-Boat de “Il mondo non basta”.



Matera - Sotto i riflettori del mondo, Matera e Maratea vengono consacrate quali destinazioni glamour dalla presenza del James Bond di Daniel Craig in “No Time To Die” di Cary Joji . Nel film la famosa auto di James Bond si muove sicura lungo la strada che da Sapri arriva a Maratea, tra rocce a strapiombo, vegetazione e mare. Il paesaggio mozzafiato introduce lo spettatore alla magia di Matera. Muri di pietra e tufo, vicoli stretti che salgono e scendono su più livelli, le case grotta di lusso, fino all’affaccio sul belvedere che offre una vista spettacolare su piazza Vittorio Veneto. E poi ancora Piazzetta Pascoli, i rioni Civita e Sasso Caveoso, fino a piazza Duomo, dove Daniel Craig fugge in sella alla moto.



Venezia - E' una delle città favorite da Bond. Lui navigò tra i canali della città per la prima volta nel film “Dalla Russia con amore”, poi fu coinvolto in un inseguimento tra quegli stessi canali in “Moonraker: il grande slam della morte”, mostrando una gondola motorizzata che veniva trasformata - senza alcuna ragione visibile - in un aeroscafo. I visitatori potranno godersi la vista della città con un giro in Gondola, attraverso il Canal Grande e altre vie d’acqua. Dopo si può passeggiare e vedere Piazza San Marco, una delle principali attrazioni turistiche di Venezia. Appena fuori la piazza, il malvagio Drax posiziona la sua vetreria nel film “Moonraker”. A nord della piazza si erige l’orologio, dietro cui Bond fa a pugni con il braccio destro di Drax, Chang. In più, le scene finali di “Casino Royale” hanno luogo a Venezia. L’esterno del palazzo che crolla nell’acqua, è stato girato nel Canal Grande di Venezia, di fronte al mercato ortofrutticolo di Rialto.



Istanbul - La prima volta di Bond a Istanbul è stata in “Dalla Russia con amore” (1963), con il ruolo principale interpretato da Sean Connery. Amava la città talmente tanto che ci è ritornato in “Il mondo non è abbastanza” (1999) e in “Skyfall” (2012). Il Grand Bazaar è uno dei più grandi mercati coperti del mondo ed è anche il luogo dove lo 007 Sean Connery fa il suo incontro confidenziale. Vale la pena dedicare del tempo a visitare la Moschea Hagia Sophia, il più grande esempio di architettura bizantina, e la Basilica Cisterna, costruita nel VI secolo, è la più grande tra le molte centinaia di antiche cisterne che si trovano sotto la città. Entrambe sono state le location di affascinanti inseguimenti in “Dalla Russia con amore”. Al termine del viaggio, un giro in traghetto attraverso il Bosforo, lo stretto che unisce il Mar Nero con il Mar di Marmare, è lo scenario in cui Bond tenta di sedurre l’agente russa Tatiana Romanova.



Sardegna - La seconda isola più grande del Mediterraneo è stata scelta per girare alcune scene del film “La spia che mi amava”. Prima della partenza, verso il nascondiglio sott’acqua di Stromberg, Bond e Amasova soggiornano all’Hotel Cala di Volpe, in Costa Smeralda, con scena romantica inclusa! Si ipotizzava fosse stata in una camera dell’albergo, ma in realtà è stata girata al piano bar dell’hotel.L’inseguimento per strada è su una lingua di costa, sul punto panoramico, sulla SP94 a quasi 2 km a sud dall’albergo e sulla piccolo piazza di San Pantaleone, a sud ovest. La famosa scena, dove il sommergibile di Bond, il Lotus Esprit, finalmente viene a riva, venne girata sulla spiaggia Romazzina, sulla costa a est di Cala di Volpe.



Thailandia - La Thailandia, e specialmente l’isola di Khao Phing Kan, è conosciuta come “l’isola di James Bond”, dopo l’apparizione nel film di Bond “L’uomo dalla pistola d’oro”. E’ una delle catene di piccoli piloni calcarei, ricoperti di vegetazione, nella baia di Phang Nga, a nord ovest di Phuket. All’epoca del film, era un lontano e inesplorato paradiso e ora è diventata famosa con turisti che percorrono quasi 90 km in bus, da Phuket e fanno il percorso in barca per vedere “l’isola di James Bond”. Nel film, l’isola è il nascondiglio di Scaramanga. In Tailandia, non si può perdere Bangkok! I visitatori dovrebbero iniziare con una passeggiata attraverso i Klong, la rete di canali che attraversa la città, e il luogo dove è stato girato l’inseguimento in barca nel film.



Brasile - E ' a Rio de Janeiro, in Brasile, dove le scene che catturano l’atmosfera del vero carnevale di Rio sono state girate un anno prima del film “Moonraker - Operazione spazio”.Bond si scontra con Squalo su due funivie di Sugarloaf Mountain (noto anche come Pao de Açúcar), al di sopra di Baía de Guanabra. Più tardi, l’agente 007 si cala lungo il cavo con l’astrofisica Bond girl Holly Goodhead , interpretato da Lois Chiles. La caccia in barca “Amazon” è stata girata sulla North Fork di Lucie River a St.Jupiter (Palm Beach, Florida), ma termina alle spettacolari cascate Iguaçu, che si trovano sul confine dello stato brasiliano di Paraná, la provincia argentina di Misiones e il Paraguay.



Giappone - Prima destinazione: Tokyo. La missione di Bond è di rintracciare l'origine di una misteriosa astronave corrotta. Viaggia in Giappone con spedizione a Tokyo. Questo è il primo posto che i turisti dovrebbero visitare nel loro tour di James Bond, e se davvero vogliono vivere lo stile di vita di Bond, è d’obbligo soggiornare presso il New Otani Hotel, un palazzo di lusso convertito per il film nella sede della "Compagnia di Osato Chimica e Ingegneria". La tappa successiva è tra le banchine del porto di Kobe , dove James Bond schiva un'orda di agenti dello SPECTRE. Anche il Castello di Himeji merita una visita, poiché questo è il luogo in cui James Bond si trasforma in giapponese alla scuola di formazione dei Ninja. Il castello sorge su una collina e offre una vista mozzafiato sulla città di Himeji, a circa 50 km di distanza da Kobe.



Alpi Svizzere - Le destinazioni glamour del film “Al servizio di sua Maestà” sono in Svizzera.Ad esempio, l'ufficio del procuratore Gumpold è l'Hotel Schweizerhof di Berna Ma il posto più famoso, e anche quello che un vero fan di Bond dovrebbe visitare, è la montagna di Blofeld , sulla cima della montagna Schilthorn (Mürren).E proprio a Mürren vale la pena di godersi una prima colazione a buffet James Bond presso il ristorante Piz Gloria e dare un'occhiata al Touristorama, dove i visitatori possono addirittura sposarsi.



Las Vegas - Sean Connery interpreta James Bond per l'ultima volta in “Una cascata di Diamanti” e viene coinvolto in un complotto di contrabbando di diamanti. Da Amsterdam, la capitale d'Europa del gioiello, si reca a Los Angeles e poi a Las Vegas. Tutte le scene esterne sono state girate nella città del casino. I casinò sono lo scenario principale del film: James Bond incontra Tiffany Case in Circus Circus, vince 50.000 dollari al Riviera Hotel e al Casinò e incontra Willard Whyte a casa sua, che è l'hotel Hilton di Las Vegas. Un paio di km a sud di Las Vegas, i viaggiatori troveranno il Palm Henderson Mortuary e il cimitero, il luogo in cui James Bond viene cremato (nel film chiamato "Slumber Inc Mortuary”). Anche il giardino del ricordo, dove James Bond pone l'urna e viene colpito alla testa da Messrs Kidd e Wint, si trova in realtà a Las Vegas, ed è stato girato al cimitero di Palm Downtown. I turisti, infine, dovrebbero fare una passeggiata attraverso Fremont Street, dove è stato girato l’ inseguimento in auto (che ha costretto i produttori a recintare la strada principale della città per tre notti).