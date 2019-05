Singapore: tutte le sfumature d’Oriente, low cost…

Spettacoli ricchi di fascino, immersioni nella natura o singolari esperienze culturali. Chi ha in programma un viaggio in Estremo Oriente non deve lasciarsi sfuggire l’opportunità di vivere Singapore, con un occhio al portafoglio.



Lo spettacolo dei superalberi - I Supertrees, gli "alberi ipertecnologici" che si trovano a Gardens by the Bay, sono ormai celebri in tutto il mondo, ma quello che non tutti sanno è che l’accesso al Parco che li ospita è completamente gratuito. E non solo: i famosi Supertrees offrono ogni giorno due spettacoli di musica, luci e suoni che lasciano incantati tutti i visitatori e per i quali non è necessario pagare nessun biglietto.



I giardini botanici - Per chi ama la natura, i Singapore Botanic Gardens sono una delle attrazioni più affascinanti da visitare gratuitamente. Grazie ai suoi immensi spazi verdi, oltre ad essere un luogo di svago e relax, è la location perfetta per fare deliziosi pic-nic all’aperto durante tutto l’anno. All’interno dei Botanic Gardens si trova inoltre il National Orchid Garden, un meraviglioso giardino che vanta la più grande esposizione di orchidee del mondo, con oltre 60.000 piante. Il biglietto d’ingresso costa solo 5 dollari per gli adulti, 1 dollaro per studenti e over 60, ed è gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni.



Una città multiculturale - Singapore, città multietnica e multiculturale, è ricca di templi e luoghi suggestivi, da ammirare e visitare spesso gratuitamente. Nel centro di Chinatown, ad esempio, si trova il coloratissimo Sri Mariamman Temple, il più antico tempio indù di Singapore, che merita assolutamente una visita. Il fatto che un tempio indù si trovi nel quartiere cinese è l’esempio perfetto del melting pot di Singapore: la convivenza serena e pacifica tra culture diverse in questo piccolo Paese.



Templi e minareti - Abbellito da sculture elaborate e colorate, il suggestivo Thian Hock Keng è invece il più antico tempio cinese di Singapore. A Kampong Glam, il quartiere arabo, si può ammirare poi la Moschea del Sultano, con le sue imponenti cupole dorate e l'enorme sala per le preghiere. La Moschea fu costruita nel 1824 e venne poi ristrutturata nel 1932; tra le curiosità, la base della cupola è decorata con fondi di bottiglia di vetro donate dai musulmani meno abbienti, così che non solo i ricchi potessero dare un contributo concreto alla costruzione.



Dintorni e birdwatching - Per coloro che cercano un’esperienza più "avventurosa" fuori dalla Città, Meandering Southern Ridges è un percorso di dieci chilometri che si snoda attraverso tre parchi e una riserva naturale. L’itinerario, molto semplice e accessibile a tutti, comprese le famiglie con bambini, offre meravigliose viste panoramiche sia della natura che della parte moderna di Singapore. Durante il percorso si attraversa anche l'iconico ponte Henderson Waves, un ponte pedonale alto 36 metri. Lungo questi sentieri gli appassionati di birdwatching potranno inoltre ammirare le più svariate specie di volatili nel loro habitat naturale.



Gallerie d’arte - A Singapore esistono esperienze gratuite anche per gli appassionati di arte e cultura, come ad esempio la visita all’ex base militare Gillman Barracks , dove sono state allestite undici gallerie d'arte. Affascinanti esposizioni portano i visitatori indietro nel tempo, alla scoperta della storia e delle tradizioni della Città del Leone, all’interno di una location davvero caratteristica.



Per maggiori informazioni: www.visitsingapore.com