Singapore, ecco gli attici (e i panorami) più incredibili

- A pochi passi dal Central Business District e in cima al caratteristico Marina Bay Sands, il famoso hotel disposto su tre torri, si trova il Sands SkyPark Observation Deck. Si tratta di un punto unico da cui osservare i monumenti più iconici della città, come l’imponente ruota panoramica Singapore Flyer, l’Esplanade, le suggestive botteghe colorate lungo il fiume e l’iconica statua del Merlion. Grazie alla sua posizione al 57° piano, infatti, questo punto regala unasu tutta Singapore e per gli ospiti dell’hotel vi è anche la possibilità di immergersi nella piscina a sfioro e godersi lo spettacolare panorama.- Sono numerosi iche dominano la città, tra questi anche il caratteristico The Pinnacle@Duxton. Ispirato a comuni condomini, questo edificio imponente presenta due giardini sospesi che collegano sette torri al 26° e al 50° piano; il primo offre un tracciato su cui i soli residenti possono fare jogging, mentre il secondo è aperto al pubblico. Con un limite d’accesso di 200 persone al giorno, questa struttura offre un punto di vista ideale per lasciarsi incantare dal panorama della Città del Leone.- Tra i luoghi simbolo di Singapore troviamo sicuramente i maestosi, un complesso di giardini interni ed esterni circondati da una vegetazione esotica e in cui si possono ammirare e visitare gli immensi Supertrees. Si tratta di strutture iconiche che raggiungono i 50 metri di altezza e che sono collegate dalla OCBC Skyway, una passerella sospesa a 22 metri da terra che permette di ammirare gli alberi da una prospettiva unica. Situato sulla volta del Supertree più alto, si trova il nuovo Supertree Observatory, il quale offre una vista panoramica sui giardini e sul Marina Bay Skyline.- Oltre ad essere il, il LeVeL33 è un sofisticato bar-ristorante dove è possibile degustare le ottime birre prodotte localmente e in cui lasciarsi coccolare dall’eccellenza del servizio. Questo ristorante panoramico, affacciato sull’area di Marina Bay, offre ricette e metodi di produzione autentici, dalle birre al cibo. Nei giorni feriali, il LeVeL33 offre ai suoi ospiti la possibilità di gustare una ricca selezione di piatti di qualità attraverso menù fissi. Durante il weekend, invece, si può approfittare di un aperitivo slow unendo un pomeriggio all’insegna della gastronomia con viste panoramiche mozzafiato.- Sul tetto dell'iconica, lo Smoke & Mirrors è il luogo perfetto per godere di una suggestiva vista panoramica su Marina Bay, assolutamente da non perdere. Caratterizzato da un arredamento attentamente curato e da un’atmosfera calda e intima, questo locale è l’ideale per sorseggiare un drink godendo di una visuale unica, magari subito dopo un meeting di lavoro.- Posto in una posizione privilegiata, ilrende il suo rooftop Lantern una meta attraente per tutti gli impiegati degli uffici limitrofi, ma anche per un ampio numero di turisti. Infatti, la piscina di 25 metri e il caratteristico bar ispirato a una lanterna con cinque metri di ampiezza, sono tra le principali attrazioni del luogo. Qui si respira un'atmosfera dalle note vibranti e accoglienti, in cui lasciarsi trasportare dalla musica coinvolgente, mentre si osserva lo spettacolare panorama offerto dalle luci della città.- Non si tratta di un vero e proprio rooftop, ma la Singapore Flyer, la gigantesca ruota panoramica di 42 piani e 165 metri di, rimane una delle principali attrazioni della città. Questa immensa struttura offre una spettacolare vista a 360 gradi della città. Le 28 cabine della ruota sono dotate di aria condizionata e protezione dai raggi UV, così da potersi godere il panorama anche con il caldo afoso. Ogni giro sulla ruota dura 30 minuti e se il cielo è limpido, il panorama dalla cima della ruota si estende fino alle vicine Malesia e Indonesia. Inoltre, la Singapore Flyer offre anche la possibilità di vivere l'esperienza “Sky Dining”, ovvero una cena romantica sotto le stelle a borda di una cabina.- Distribuito su quattro piani e situato all'interno di un iconico edificio storico nel cuore di, Potato Head è caratterizzato dall’atmosfera intima di una casa privata. Con una vista sui tetti delle tipiche shophouse e sul moderno skyline, il terrazzo ospita bar all'aperto circondato da un giardino,. Il bar riproduce un mix eclettico di musica elettronica e dance e ogni domenica organizza feste al tramonto, rendendolo il luogo perfetto per trascorrere il fine settimana con gli amici.Per maggiori informazioni: www.visitsingapore.com