Seychelles, un paradiso in cui rigenerarsi

Queste isole rappresentano infatti una fuga e un’opportunità per ricalibrare la propria anima in armonia con la primordiale essenza della natura. Le Seychelles offrono infatti una vasta scelta di attività ecoturistiche: diving e snorkeling, bird watching, trekking e immersioni nella natura, per scoprire ecosistemi unici al mondo.



Trekking - Con le sue 1000 specie di flora endemiche e 75 specie di fauna endemiche e il 43% del territorio protetto, le Seychelles sono il paradiso della biodiversità. Fra le specie ammirabili solo in questo arcipelago: l’albero medusa, il nepente carnivoro, l’orchidea vaniglia, la tartaruga gigante di Aldabra, la ‘volpe volante’, il pigliamosche nero, il camaleonte. Il Trekking è favorito dai numerosi sentieri e percorsi che sono disponibili nelle varie riserve naturali: 15 percorsi nelle 4 isole, con belvedere con viste mozzafiato a 360 gradi, antiche rovine, distese e spiagge di granito, caverne, corsi d’acqua, antiche piantagioni di tè, specie faunistiche e botaniche endemiche, fra cui il Coco de Mer, la pianta più nota delle Seychelles, che cresce allo stato naturale solo sulle isole di Praslin e Curieuse. La pianta impiega 25 anni per arrivare a maturazione e la noce ne impiega circa 7, arriva a pesare 20 Kg, è il seme più grande del mondo. Il palmizio raggiunge i 30 metri di altezza e vive ipoteticamente dai 200 ai 400 anni. Un tempo si credeva fosse il famoso frutto proibito che Eva offrì ad Adamo.



Bird Watching - Una delle attività più appaganti alle Seychelles è il bird watching: ci sono 7 milioni di uccelli, appartenenti a 200 specie diverse, di cui 12 sono rare e viventi solo in queste isole. Inoltre, l’arcipelago è un sito di tappa per molte specie migratorie. Numerose le specie endemiche, come il pappagallo nero delle Seychelles, conosciuto anche come Black Parrot specie in pericolo d’estinzione che vive unicamente in questo angolo del Pianeta. Il loro habitat è costituito dalle foreste di Coco de Mer. Altra specie salvata grazie all’attività delle associazioni naturaliste, è la Cannaiola delle Seychelles, ora non più in pericolo di estinzione. L’isola di Cousin e Bird Island sono santuari degli uccelli: Bird Island è un luogo di nidificazione per più di un milione di sterne fuligginose durante gli alisei di Sud Est, inoltre ospita 97 specie di uccelli anche migratori.



Immersioni - Le isole offrono diverse opportunità uniche ed emozionanti per ammirare la vita marina e fare delle immersioni molto diverse tra loro e tutte di grande effetto. Le profondità variano tra gli 8 e i 20 metri per i siti presso la costa e fino a 40 metri per le immersioni in mare aperto. In mezzo a questo arcipelago scintillante, che si estende su un milione di miglia di oceano azzurro è bello scoprire profondità colorate da miriadi di pesci e coralli. Insomma le Seychelles sono realmente un luogo diverso e magico.



