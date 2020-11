Sexy, irriverenti, iconiche: dieci fontane davvero curiose 

In origine la loro funzione era distribuire pubblicamente una risorsa preziosa come l’acqua , ma in breve tempo si sono abbellite fino a diventare vere opere d’arte . Le fontane sono oggi un elemento architettonico di grande impatto, nelle quali si sono cimentati grandi artisti, scultori e architetti, lasciandoci opere di bellezza inestimabile . Oltre alle fontane monumentali, inserite a buon diritto, nei libri di storia dell’arte, se ne trovano molte altre, curiose e a volte perfino bizzarre e irriverenti : scopriamone dieci, tutte da visitare non appena sarà possibile tornare a viaggiare.

Fontana delle tette, Treviso. Dai seni della statua in particolati occasioni zampillava vino

FONTANA DELLE TETTE, TREVISO - Questa antica fontana scolpita si trova a Treviso: durante il governo della Repubblica di Venezia, in occasione di particolati festeggiamenti dai seni della statua spillava vino bianco e rosso che tutti potevano bere gratuitamente. Oggi la fontana originale, molto danneggiata, si trova protetta da una teca sotto il portico del palazzo dei Trecento, mentre nella posizione originaria, nel cortile di palazzo Zignoli, è posizionata una copia.

FONTANA DI TREVI – ROMA – È la fontana più celebre e più visitata al mondo, tanto che occorre, di tanto in tanto, contingentare il numero dei visitatori che vi si affollano a tutte le ore del giorno e della notte. Le sculture rappresentano una scogliera marina, dominata da Oceano alla guida di un cocchio costituito da una grande conchiglia e trainato da due cavalli alati, chiamati Placido e Agitato, come i due stati in cui può trovarsi il mare.

FONTANA DEL NETTUNO, BOLOGNA – Questa fontana monumentale, dominata dalla imponente figura del dio Nettuno, presenta anche numerosi altri personaggi, tra cui quattro sensuali ninfe, le Nereidi, situate alla base della vasca e rappresentate nell’atto di allattare, con piccoli getti d’acqua che scaturiscono dai loro seni.

PISSING MEN, PRAGA – Una fontana decisamente irriverente, raffigura due uomini nell’atto di… fare pipì in una vasca che riproduce la forma della Repubblica Ceca. La fontana, collocata all’esterno del Museo Kafka a Malá Strana, è opera dello scultore David Cerny, le cui opere possono essere ammirate in vari luoghi della capitale ceca.

SWAROVSKI CRYSTAL WORLDS, INNSBRUCK, AUSTRIA - Il faccione gigante e il getto d'acqua che fuoriesce dalla sua bocca sono collocati all'entrata dello "Swarovski Crystal Worlds" a Innsbruck. Il "Kristallwelten" è un museo e un centro di esposizioni creato nel 1995 in occasione delle celebrazioni per celebrare il centenario dell'azienda. La scultura vegetale dalla cui bocca scaturisce il getto d’acqua raffigura il Gigante che fa la guardia alle Camere delle Meraviglie, situate all'interno.

MANNEKIN-PIS, BRUXELLES, BELGIO - Questa piccola statua in bronzo, alta appena una cinquantina di centimetri e situata nel centro storico di Bruxelles, rappresenta un bambino colto nell'atto di fare pipì. La statua è considerata simbolo dell'indipendenza di spirito degli abitanti di Bruxelles. Nelle occasioni speciali è tradizione abbigliarla con costumi particolari, di solito per onorare una professione.

FONTANE DANZANTI, DUBAI - Animano le grandi vasche ai piedi del Burj Khalifa, il celebre grattacielo dei record di Dubai. Le fontane si trovano nell’area del Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo e costituiscono una celeberrima attrazione della città. Inaugurata nel 2009, la fontana è lunga 275 metri e occupa uno spazio di 12 ettari all’interno del lago artificiale del Burj Khalifa. I getti d’acqua, azionati a suon di musica, raggiungono i 140 metri d’altezza.

CROWN FOUNTAIN, CHICAGO - Progettata dall'artista catalano Jaume Plensa e realizzata da Krueck and Sexton Architects, più che una semplice fontana è un'opera interattiva pubblica, situata all'interno del Millennium Park di Chicago. È stata inaugurata nel luglio 2004 ed è composta da uno specchio d'acqua in granito nero tra due torri in vetrocemento, alte circa 15 metri che, attraverso dei LED, riproducono dei video digitali.

FONTANA DEL BANPO BRIDGE, SEUL – Questi giochi d’acqua sono parte integrante del Banpo Bridge, una vera opera d’arte con getti d’acqua illuminati da luci colorate su ambo i lati del ponte. Dato che la fontana segue l’intero corso del ponte sul fiume Han per 1140 metri, è la fontana più lunga del mondo. I suoi 10mila ugelli a LED sparano, durante gli spettacoli, 190 tonnellate d’acqua al minuto.

FOUNTAIN OF WEALTH, SINGAPORE –Si trova al centro dell'area commerciale di Suntec City ed è composta da un grande anello metallico con quattro supporti, da cui escono getti d'acqua; sotto al cerchio, si trova un'altra fontana più piccola. Per ottenere la ricchezza promessa si raccomanda di girare tre volte intorno alla fontana piccola, toccandone l'acqua. Se la fontana maggiore è in azione, il rito risulta decisamente... bagnato.