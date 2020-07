Ritorno alle Maldive, esclusive, romantiche, avventurose

Le isole più belle del mondo, dice qualcuno. Le Maldive sono certamente un paradiso sulla terra e tra le tante esperienze che riservano abbiamo scelto alcune particolarmente interessanti e piacevoli.



Colazione con vista - I primi raggi del sole, una colazione gourmet con il meglio che si possa desiderare - champagne incluso - e tutto intorno solo il vostro partner, la sabbia bianca e le acque turchesi che circondano il banco di sabbia. Questa esperienza unica, Sandbank Breakfast, è proposta dal COMO Cocoa Island, resort di lusso nell’atollo situato nell’atollo di South Malé.



La “casa sull’albero” - Lasciatevi trasportare nella foresta per una cena nella casa sull'albero del One&Ony Reethi Rah, iconico resort posizionato nell’atollo di North Malé, un’intima oasi dove ammirare il tramonto sull’Oceano Indiano degustando un delizioso menù a sette portate.



Sott’acqua - Mai pensato di dormire sott'acqua? Alle Maldive anche questo è possibile. Nel resort Conrad Maldives Rangali Island (atollo di South Ari) si trova The Muraka, in lingua locale corallo, una lussuosa suite di due piani, con la camera da letto situata quasi 5 metri sotto il livello del mare per dormire letteralmente circondati dai coloratissimi pesci.



Un’amaca in mezzo all’Oceano - È impossibile dire di no a questa amaca situata tra le mille sfumature di turchese del mare. Come resistere al fascino di dondolare dolcemente tra l’azzurro del cielo e le acque cristalline dell’Oceano Indiano… All’Anantara Dhigu Maldives Resort, nell’atollo di South Malé, questa esperienza diventa realtà.



Nuotare con gli squali balena o cinema sotto le stelle? - Nei resort Lux non mancano le esperienze più esclusive. Al LUX South Ari Atoll Resort & Villas si può scegliere il Whale Shark Snorkeling Tour & Discovery dove a bordo di un dhoni tradizionale guidati dal biologo del resort è possibile nuotare con gli squali balena. Mentre al LUX* North Male Atoll Resort & Villas si può guardare il proprio film preferito sotto un cielo stellato, sul tetto della propria villa e con una buona scorta di popcorn. Queste come tutte le altre attività dei resort sono disponibili come Gift Card acquistabili sul sito dei resort anche da casa per sorprendere il proprio partner durante il soggiorno.



Romanticismo totale - Un banco di sabbia tutto per voi, la luce delle candele e uno spettacolare tramonto di fronte ai vostri occhi. Quando si parla di romanticismo, le Maldive si difendono bene. Al Grand Park Kodhipparu, resort situato nell’atollo di North Malé, penseranno a tutto per realizzare una delle vostre cene più romantiche servendovi le pietanze gourmet dello Chef accompagnate da champagne in un setting davvero unico.



La nursery delle tartarughe - Gli ospiti del Kanuhura situato su un'isola privata nell'atollo di Lhaviyani, oltre a godersi tutti i comfort del resort di lusso, possono partecipare attivamente ai programmi di tutela dell’ambiente del Centro di Biologia Marina del resort creati dal biologo marino residente adottando ad esempio un frammento di corallo da piantare. Inoltre, il biologo marino di Kanuhura è al timone dei progetti delle tartarughe marine sull'isola per proteggere e conservare la popolazione. Niente di meglio di un emozionante safari tour organizzato dal resort per ammirare da vicino le tartarughe marine.



