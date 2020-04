Mauritius tutti i colori dell’Isola arcobaleno

Mauritius si trova nell’ Oceano Indiano , a circa 800 km a est del Madagascar. Quest’isola vulcanica è nota, per le bianche spiagge e per gli hotel di lusso oltre che per l’ospitalità innata degli isolani. Grazie al clima tropicale , lungo la costa persino durante le stagioni più fresche (in particolare da maggio a settembre) le temperature scendono raramente al di sotto dei 22°C; Mauritius è dunque la meta perfetta per un viaggio in qualunque periodo dell’anno.

Mauritius è un’oasi di pace ma anche una meta vitale, caratterizzata da un’intensa esplosione cromatica: dalle mille sfumature della natura incontaminata ai costumi tipici, Mauritius è resa unica proprio dai suoi colori. Dai fondali oceanici ai panorami mozzafiato, passando per le spiagge, i villaggi e le vallate lussureggianti: a Mauritius ogni angolo è intriso di colori sgargianti, che riflettono l’animo allegro e multiculturale di questa isola incredibilmente variopinta.



I colori dell’Oceano - Gli appassionati di immersioni sanno bene quanto i fondali tropicali possano essere ricchi di flora e fauna variopinta. Numerosi diving center disseminati lungo tutta la costa permettono a esperti e neofiti di esplorare “a fondo” i litorali di quest’isola vulcanica. Tra i punti da non perdere, nel parco marino protetto di Blue Bay (situato nella parte sudorientale dell’isola), a pochi metri dalla riva sono visibili coralli, pesci pappagallo, pesci trombetta e baby barracuda. Il parco è visitabile anche “in superficie”, con la barca dal fondo di vetro. Un’escursione in catamarano o su qualsiasi altro tipo di imbarcazione verso uno degli isolotti minori è inoltre in grado di mostrare come lo stesso oceano possa assumere un numero pressocchè infinito di sfumature cangianti.



La terra di sette colori a Chamarel - Dal Giardino Botanico di Pamplemousses alla vegetazione tropicale delle antiche dimore coloniali, il verde e i fiori non mancano a Mauritius. Ma l’escursione colorata per eccellenza è quella alle Terre dei Sette Colori di Chamarel, un paesaggio davvero unico. Si tratta di un’affascinate formazione geologica di circa 7500 m2 circondata da vallate verdeggianti, in cui si sono raccolte sabbie di sette diverse tonalità. Una tappa irrinunciabile.



Le nuances della vita quotidiana - Se la natura stessa dell’isola sembra essere intrinsecamente variopinta, le sue tradizioni non sono da meno: usi, costumi e attività quotidiane a Mauritius sono un tripudio di colori. Le architetture coloniali immerse nel verde, con i loro eleganti motivi decorativi, i mercati di frutta, verdura e artigianato locale nei villaggi e in particolare nella capitale, Port Louis o gli abiti policromi delle danzatrici di Sega. Ma anche sul piano spirituale Mauritius è caratterizzata da una iridescente vivacità: ne sono un esempio i templi indù disseminati in tutta l’isola, con le loro facciate colorate. Un luogo di particolare intensità, in questo senso, è il lago sacro di Grand Bassin, noto anche come Ganga Talao: nel tempio, su richiesta, anche i visitatori possono partecipare ai riti.





Per maggiori informazioni: www.tourism-mauritius.mu/it