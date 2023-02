Ras Al Khaimah: l'Emirato che non ti aspetti

Un territorio unico in cui passare in una sola giornata dalle spiagge di sabbia bianca alle dune color terracotta del deserto, senza dimenticare le foreste di mangrovie e le spettacolari montagne: qui si trova Jebel Jais, il picco più alto degli EAU. A completare il viaggio una storia lunga 7000 anni, una moderna ospitalità e tante attività.



Esperienze adrenaliniche - Tra le montagne di Jebel Jais gli amanti del brivido non rimarranno delusi. Qui si trova il Jais Flight, la zipline più lunga al mondo che a una velocità media compresa tra i 120 ei 150 km/h, per quasi tre minuti, permetterà di attraversare gole profonde, canyon e cime frastagliate a 1.680 metri sul livello del mare. Un'altra adrenalinica esperienza è il Jais Sky Tour, un percorso di sei zipline che si estendono per 30km tra chicane, curve e tornanti a una velocità media di 60 km/h. Non è da meno lo Jais Sledder, una discesa, la più lunga della Regione, completamente controllabile e di circa sette minuti, da percorrere a bordo di uno slittino su pista che consente di sfrecciare a 40km/h tra i paesaggi della montagna.



Alla scoperta della cultura - Per scoprire il patrimonio storico di Ras Al Khaimah, il punto di partenza ideale è il Museo Nazionale di Ras Al Khaimah che propone interessanti esposizioni a testimonianza di migliaia di anni di civiltà. Di grande fascino sono anche le escursioni al Forte Dhayah che risale alla tarda età del bronzo (1600-1300 aC) e che offre una vista spettacolare a 360 gradi: dalle montagne alle palme da dattero, fino al mare. Da non perdere anche Al Jazeera Al Hamra un villaggio abbandonato verso la fine degli anni '60, dove è possibile ancora oggi esplorare il forte e le torri di guardia, le moschee e le case tradizionali.



Pranzo in quota - A Ras Al Khaimah è anche possibile pranzare nel ristorante più alto degli EAU. Si tratta del 1484 di Puro situato in posizione privilegiata sulle montagne di Jebel Jais, a 1.484 metri sul livello del mare. Il ristorante offre una vista straordinaria oltre a un menu che propone un'ampia scelta di piatti per stuzzicare il palato di ogni viaggiatore. È questo il luogo giusto per rifocillarsi dopo aver provato una discesa in zipline o semplicemente per godersi il panorama.



Kayak tra le mangrovie - Non solo deserto: Ras Al Khaimah è caratterizzato da un ambiente naturale molto variegato. Accanto alle spiagge sabbiose, al deserto e alle montagne, lungo la costa si trovano lussureggianti mangrovie che possono essere esplorate con un tour in kayak per ammirare le tante specie che vi abitano come fenicotteri, aironi, martin pescatori e aquile.



Un tuffo nelle tradizioni - Ras Al Khaimah vanta anche un passato straordinario legato alla pesca delle perle e ancora oggi questa è considerata una delle tradizioni più preziose della Regione. Per scoprirne di più, da non perdere è la visita della Suwaidi Pearl Farm, situata ad Al Rams, il quartiere più settentrionale dell'Emirato. Qui i visitatori possono salire a bordo di una tradizionale imbarcazione per la pesca delle perle accompagnate da una guida che proporrà un viaggio sull'evoluzione di questo settore dall'antichità fino ai giorni nostri.



Avventura nel deserto - Per un'esperienza unica tra le dune color terracotta del deserto di Ras Al Khaimah, la Al Wadi Nature Reserve ospita il lussuoso resort Ritz Carlton che, oltre a offrire ville private con vista mozzafiato, organizza escursioni nel deserto con cammelli e cavalli presso l'Al Wadi Equestrian Center, lezioni private di tiro con l'arco e spettacoli di falconeria. I visitatori che vogliono cenare sotto le stelle possono godersi il Sonara Camp, un'esclusiva food experience immersa nella bellezza del deserto di Al Wadi, ammirando orici e gazzelle.



Per grandi (e piccoli) esploratori - Per chi sogna da sempre l'avventura, desidera spingersi oltre i propri limiti e vuole imparare alcune delle più dure tecniche di sopravvivenza a Ras Al Khaimah può soggiornare al Bear Grylls Explorers Camp che ha fatto il suo debutto nella Regione a Jebel Jais, rappresentando la prima struttura al mondo firmata dal celebre conduttore televisivo e alpinista Bear Grylls. Il campo offre corsi di varia durata, incontrando i partecipanti alla prova con alcuni dei terreni più difficili della natura selvaggia del deserto e quali potranno seguire un percorso formativo e un corso sulle tecniche di sopravvivenza. Il campo, che conta sedici cabine realizzate con materiali riciclati e sostenibili, è anche la base ideale per escursioni, uscite in mountain bike e arrampicate. Un'esperienza unica adatta a gruppi di amici, ma anche a famiglie con bambini dagli 8 anni in su.



Relax in spiaggia - Gli amanti del sole e del relax si trovano a Ras Al Khaimah spiagge di sabbia dorata dove rilassarsi e concedersi bagni nelle acque del Golfo Arabico. Molti sono i beach resort come il Mövenpick Resort Al Marjan Island con una spiaggia di 300 metri e il parco acquatico acquatico più grande dell'Emirato, l'InterContinental Mina Al Arab con la sua spiaggia di sabbia bianca e soffice o ancora il DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island che dispone di numerose attrazioni sulla spiaggia per famiglie e amici.



Nuove esperienze di benessere - Durante una vacanza a Ras Al Khaimah è possibile ritagliarsi una pausa benessere nelle tante Spa dei resort di lusso presenti nell'Emirato. Tra le tante esperienze, vale la pena menzionare The Rainforest presso il Ritz-Carlton Al Wadi Desert che combina i benefici dell'idroterapia ai rituali mediorientali creando un'oasi di benessere nel deserto. La Rainforest è formata da un percorso attraverso 16 diverse stazioni termali tra cui docce sensoriali, sauna, hammam, igloo di ghiaccio, rain walk, idromassaggi, il tutto per regalare una sensazione rinvigorente.



Un viaggio culinario - Sotto le stelle, nel deserto o nel ristorante di un hotel di lusso, Ras Al Khaimah offre numerose location in cui gustare proposte culinarie di ogni Paese al mondo. Qualche esempio? Al Pura Vida dell'Hilton Ras Al Khaimah Resort and Spa si possono gustare i sapori sudamericani tra deliziose quesadillas e churrasco brasiliano con carne alla griglia a cottura lenta, mentre al Sanchaya del DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island ci si può ben tentare dal ricco menù di piatti di ispirazione asiatica. L'atmosfera di un'autentica steakhouse americana caratterizza invece il Lexington Grill del Waldorf Astoria, mentre per provare l'autentica cucina araba Skeek situata nella parte più antica di Ras Al Khaimah. E per vivere l'esperienza di una cena nel deserto.



