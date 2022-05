Qatar: piccoli tips per una visita low cost

Il Qatar quasi a sfatare lo stereotipo che descrive i paesi del Golfo Persico come mete di superlusso, rivela i migliori ristoranti per i buongustai in cui non spendere una fortuna. Con meno di 28€ al giorno si possono degustare gli autentici sapori del Medio Oriente o pietanze di qualsiasi cucina internazionale a colazione, pranzo e cena, insieme a tradizionali tè e caffè "qahwa". Ecco un piccolo promemoria.





Situato in un angolo di Souq Waqif, Shay AlShomous è di proprietà e gestione di Shams al Qassabi, celebre personalità femminile del Qatar. Il ristorante che presenta il menù con piatti a meno di 6,50€, è una tappa obbligatoria dove assaporare autentico cibo qatariota. Suggerimento: Il ristorante è famoso in particolare per le sue colazioni.Al Chapati & Karak è sempre l’ora del tè. Situato nel Katara Cultural Village, questo locale serve un assortimento di chapati aromatizzati e tè innovativi per placare le voglie di dolce e di salato con meno di 2€. Suggerimento: perfetto per uno spuntino veloce a metà giornata.Il Karak Mqanes propone piatti della cucina tradizionale del Qatar con un tocco di fascino locale. Con più di 20 sedi in cui si servono piatti realizzati secondo ricette tramandate da generazioni, Karak Mqanes è rinomato per le sue colazioni, i dessert, e l’autentico karak qatariota. La maggior parte dei prodotti sul menù costa meno di 4,50€. Suggerimento: assicurarsi di lasciare spazio per il dolce.Collocato nel cuore della città, il ristorante Turkey Central è noto sia alla gente del posto, sia agli espatriati, per il suo menù appetitoso, l'accessibilità dei prezzi e la rapidità del servizio. Il menù offre opzioni a partire da $1, con piatti sufficientemente grandi da essere condivisi da due persone. Tra le i piatti più popolari il menù il misto di antipasti freddi (7,50€), la grigliata mista (8€), il mezzo pollo alla griglia (6,50€) e le rinomate costolette di agnello (9€). Suggerimento: assicurarsi di arrivare presto, poiché il servizio è in ordine di arrivo e il locale è sempre affollato.Per un assaggio di Medio Oriente, i visitatori possono fare un salto in qualsiasi sede di Petra. I panini proposti, tutti con prezzi al di sotto di 2€, fanno di questo locale un luogo di tendenza per un boccone a prezzo conveniente. Le scelte più popolari sono i panini di pollo e con falafel. Suggerimento: ordinare almeno due porzioni.Con uno dei migliori shawarma di tutto il Qatar, gli ospiti potranno provare Al Marmara il tipico piatto. Con gli shawarma large e regular, rispettivamente al prezzo di 3,50€ e 2€ ciascuno, il ristorante è sempre gremito di gente a tutte le ore del giorno e della notte. Suggerimento: il ristorante è aperto dalle 9:00 alle 4:00 del mattino.Con meno di 5€, questo ristorante libanese serve alcuni dei migliori falafel della città. Una ricca offerta di piatti freschi della cucina libanese è disponibile per veloci colazioni, pranzi e cene. Suggerimento: un ordine dal menù principale è sufficiente per due persone.In questa gastronomia locale, i visitatori possono cenare all’interno del tipico Souq Waqif. Impreziosito da un salotto tradizionale, l’Ali Al Naama Café è diventato uno dei locali più amati dai clienti per il suo servizio rapido e il menù a prezzi contenuti, con la maggior parte dei piatti sotto i 4€. Suggerimento: combinare una paratha uovo e formaggio con una tazza di karak per un abbinamento perfetto.In questo ristorante locale i visitatori che abbiano voglia di cucina dell’Asia sud-orientale possono rifocillarsi con un piatto di biryani per meno di 4,50€. L’offerta comprende biryani di verdure, uova, pollo e montone: ce n’è per tutti i gusti. È la migliore soluzione da mangiare take-away. Suggerimento: come contorno, ordinare del papadum, verdure in salamoia e yogurt per trasformare qualsiasi pasto in un banchetto.Con un ricco menù disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la maggior parte dei prodotti sotto i 4€, Tea Time è il sogno di ogni amante degli orari notturni. Le sue sedi dislocate in tutta la città consentono ai visitatori, ovunque essi vadano, di godersi un hamburger, una piadina o uno spuntino, oltre al celebre karak. Suggerimento: la maggior parte delle sedi non dispone di aree pranzo, quindi è la migliore soluzione per un pasto da asporto.Per maggiori informazioni: www.visitqatar.qa