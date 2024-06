Onde: dove ammirare le più grandi e le più belle del mondo

Le onde sono una meraviglia della natura, così ammalianti da poter essere contemplate per ore intere, senza mai annoiarsi. Dato che la loro forma dipende, oltre che dai venti, anche dalla conformazione della costa su cui si infrangono, esistono alcuni luoghi del mondo in cui creano uno spettacolo particolarmente suggestivo, oppure si prestano a determinati scopi, come essere cavalcate sulla tavola da surf, o ancora raggiungono altezze vertiginose e sono quindi molto pericolose. Ecco dieci luoghi del mondo in cui ciascuno può trovare l’onda perfetta, per il divertimento o semplicemente per ammirarla.