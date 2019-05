Oman: la capitale Muscat punta su storia e cultura

Muscat, prima città della penisola arabica a possedere una Opera House, si può visitare in 48 ore, girovagando tra musei e mercati, concedendosi una passeggiata sui lungomare di Muttrah o di Qrum, ricca di ristoranti, concedendosi magari magari con una sosta allo Shisha bar.



Il Museo nazionale - Da visitare senz'altro musei di recente realizzazione come il National Museum of Oman, situato nei pressi di Al Alam Palace, nel cuore di Muscat, inaugurato nel 2016 con l’obiettivo di preservare il patrimonio storico e promuovere i valori tradizionali del Paese. Il complesso ospita 14 gallerie permanenti organizzate in ordine cronologico e tematico su 4.000 mq, che custodiscono oltre 5.000 oggetti, dalla preistoria al cosidetto "rinascimento omanita".



Storia ed etnografia - Situato nella zona vecchia di Muscat, il museo etnografico Bait Al Zubair ha aperto un quarto edificio d’esposizione, battezzato Bait Al Nahdah (la Casa della Rinascenza). Questo nuovo spazio di quattro piani ospita un fondo permanente di oggetti relativi alla storia del sultanato così come un’esposizione d’arte contemporanea di artisti omaniti. Il museo Bait Al Baranda è consacrato alla storia di Muscat ed è situato vicino la vecchia cittadella non lontano dal litorale di Muttrah, il lungomare della capitale.



La Muscat moderna - La “nuova” Muscat si sviluppa nella zona di The Walk, un’area pedonale realizzata nei pressi di Al Mouj Marina, nuovo polo attrattivo della capitale in cui si concentra un’ampia scelta di ristoranti, bar, hotel e negozi, è diventata uno dei luoghi di ritrovo preferiti nella capitale. The Walk ha un’ottima posizione, sul lungomare, e offre una combinazione di ristoranti al coperto e all'aperto tutto l'anno. Inoltre, ospita la prima piazza pubblica di Muscat, Marsa Plaza, sede di attività culturali, eventi comunitari e spettacoli dal vivo. I residenti e i visitatori possono passeggiare lungo i sentieri pedonali, fermarsi a gustare un pasto o uno snack, ammirare i giochi d'acqua interattivi.



Snorkeling e delfini - Osservazione dei cetacei, crociere al tramonto, snorkeling e molto altro: c'è una vasta gamma di tour marini e possibilità di immersioni dal marina di Oman Sail, fino alla vicina riserva naturale delle isole Daymanyiat o da Marina Al Bandar per ammirare i delfini a Bandar Al Khairan. Chi ama l'avventura può impegnarsi in un fantastico snorkeling nei dintorni delle isole, cimentarsi con la pesca, seguire corsi PADI, jet-ski, wakeboard o paddle-board. I tour sono gite di un giorno, di mezza giornata o, per i più avventurosi, è possibile organizzare il pernottamento in campeggio.



