New York gratis: ecco le attività consigliate

CINEMA - A Brooklyn, Paramount+ Movie Nights offre proiezioni gratuite ogni settimana presso McCarren Park a Williamsburg, Long Meadow a Prospect Park, Coney Island Beach e Fort Greene Park. Potete prenotare il vostro posto online e prepararvi a gustare ottimi popcorn.



LIBERAZIONE - Per tutto il mese di giugno NYC celebrerà il Juneteenth, che ricorda il 19 giugno 1865, giorno in cui avvenne la liberazione degli schiavi afroamericani. La rassegna gratuita Juneteenth at NYPL invita a partecipare ad eventi, letture e altre iniziative.



PRIDE - Giugno è anche il mese del Pride e a New York si celebra in tutta la città. Oltre alla Pride March del 30 giugno, tra le più grandi al mondo, sono tanti gli eventi per il New York City Pride. Per comprendere meglio la storia e l’importanza del Pride nel luogo in cui è nato il movimento moderno per i diritti LGBTQ+ si consiglia una visita al nuovo Stonewall National Monument Visitor Center, la cui inaugurazione è fissata per il 28 giugno.



CONCERTI AD HARLEM - La Harlem Week, che quest’anno festeggia 50 anni, è in programma dal 7 al 18 agosto e prevede musica dal vivo, spettacoli, street food e molto altro ancora.



CRICKET - Durante la ICC Men's T20 World Cup (Coppa del mondo di cricket) dall’1 al 29 giugno, gli appassionati di cricket potranno guardare le partite su un maxischermo, grazie ad una serie di eventi gratuiti all'aperto presso la North Oculus Plaza a Lower Manhattan. La finale il 29 giugno.



CALCIO - Alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo si sfideranno quest'estate durante i tornei CONMEBOL Copa América e UEFA EURO. Se non riuscite ad assistere di persona a un incontro, molti locali in città trasmetteranno le partite su maxischermi. Tra questi, Football Factory at Legends e Soccer Republic at Bar 43.



STRADE APERTE - Torna anche Open Streets, con più di 130 aree chiuse al traffico nei cinque distretti, che consentono a pedoni e ciclisti di godere dello spazio pubblico. I dettagli del programma Summer Streets saranno annunciati a breve.



CACCIA AL TESORO - Esplorate NYC con la app PlaceChase, un tour a piedi guidato che prevede una caccia al tesoro. Altri itinerari sono disponibili su nyctourism.com.