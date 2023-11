Vacanze low cost a New York City in autunno

Ma c’è anche tanta arte in una delle metropoli più creative del mondo dal punto di vista artistico. Tutti i luoghi riportati nell'articolo sono visitabili gratis o con un biglietto inferiore ai dieci dollari. Nel 2022 New York City ha accolto 56,7 milioni di visitatori ed è sulla buona strada per accoglierne più di 63 milioni nel 2023.



I parchi - New York City ospita più di 11.000 ettari di parchi e spazi all’aperto in tutti e cinque i distretti, dove osservare lo spettacolo del foliage. Tra questi il famoso Central Park - Con un’estensione di oltre 340 ettari dalla 59a alla 110a strada, comprende prati, boschi, piste di pattinaggio, uno spazio per concerti, laghetti e altro ancora; il Prospect Park di Brooklyn, che ospita aceri, olmi, liriodendri e sweetgum, tipici dell’America del Nord. C’è anche il Flushing Meadows Corona Park, famoso per aver recentemente ospitato il 143° US Open presso l’USTA Billie Jean King National Tennis Center, comprende anche il Citi Field, il Queens Museum e Unisphere, la scultura presentata all'Esposizione Universale del 1964. Originalissimo The High Line, costruito su un'ex ferrovia sopraelevata, offre una vista impareggiabile sul lato occidentale di Manhattan. Il parco ospita diversi giardini e spazi verdi dove vengono spesso organizzati eventi wellness e mostre d’arte. E ancora il Queens County Farm Museum, gratuito e aperto al pubblico; lo Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden; lo Wave Hill.



Arte e cultura - L’American Folk Art Museum, dedicato alla musica folk, ospita una collezione che spazia dal XVIII secolo fino a oggi; Bronx Museum of the Arts e Bronx Children’s Museum; il China Institute & Gallery, situato a Chinatown, è dedicato all'arte cinese tradizionale e contemporanea raccontata attraverso mostre, conferenze, film, corsi di lingua e altro ancora. El Museo del Barrio - Ritenuta la principale istituzione dedicata alla cultura latina e latino-americana negli Stati Uniti, ospita oltre 500 opere all’interno della collezione Something Beautiful: Reframing La Colección; il Gagosian Gallery - Con più location a NYC, espone opere di grandi artisti, come il Bauhaus Stairway Mural di Roy Lichtenstein presso la sede sulla 24a strada.



La storia della metropoli - Un viaggio a New York è un’ottima occasione per conoscere meglio la storia dei cinque distretti e delle numerose comunità che hanno contribuito a rendere unica questa città. Da non perdere: l’Alice Austen House Museum - Dedicato alla fotografa americana Alice Austen e situato all’interno del cottage in stile vittoriano dell’artista a Staten Island, fa parte dei musei che supportano la comunità LGBTQ+; Il Center for Brooklyn History (CBH) - Situato a Brooklyn Heights, CBH ha recentemente riaperto dopo il restauro per continuare a raccontare la storia di oltre 400 anni di Brooklyn. Il Dyckman Farmhouse Museum, questo museo nel quartiere di Inwood, ad Upper Manhattan, è ricavato all’interno di un cottage in stile olandese risalente al 1784; il National Museum of the American Indian, un museo che contribuisce a promuovere la ricchezza culturale delle popolazioni latino-americane; il Weeksville Heritage Center di Brooklyn, è la principale istituzione culturale dedicata a documentare, preservare e interpretare la storia di Weeksville, una delle più grandi comunità nere libere d’America.



Come un newyorkese - Tour a piedi, in bici o gruppi di running: scoprire la città con i local, all’aria aperta, in modo divertente ed economico. Eccone alcuni: Big Apple Greeter - Ideale per chi vuole scoprire le gemme nascoste della città a piedi con gli abitanti del posto. Free Tours by Foot - I viaggiatori possono scegliere tra tour a piedi o in bici a offerta libera, anche con audioguida gratuita. Historic Richmond Town, questo tour guidato a Staten Island permette di esplorare la storia e le usanze del villaggio. New York Public Library’s Stephen A. Schwarzman Building che tra le opzioni offre anche un tour guidato di un'ora o uno da 15 minuti nella Rose Main Reading Room. Il Village Alliance propone invece un tour in autonomia a Greenwich Village, spesso legati a tematiche come architettura, LGBTQ+, storia, negozi locali e altro.



