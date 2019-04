Natura bizzarra: dieci laghi davvero curiosi

Natura bizzarra: i laghi più strani del mondo Beppu Hells – Giappne Istockphoto 1 di 11 Spotted Lake - Canada Istockphoto 2 di 11 Boiling Lake – Dominica – Piccole Antille Istockphoto 3 di 11 Jellyfish Lake - Palau – Micronesia Istockphoto 4 di 11 Laghi tricolori - Flores - Indonesia : il lago blu e il lago verde Istockphoto 5 di 11 Laghi tricolori - Flores - Indonesia: il lago nero Istockphoto 6 di 11 Man Sagar Lake - Rajasthan – India - Il Jal Mahal, il Castello d'Acqua Istockphoto 7 di 11 Lago Baikal - Siberia Istockphoto 8 di 11 Lago di Resia – Val Venosta – Alto Adige Istockphoto 9 di 11 Lago Retba, Senegal Istockphoto 10 di 11 Lago Nakuru - Kenya Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

BEPPU HELLS – GIAPPNE – Le sorgenti calde che alimentano il lago ne fanno una meta interessante per gli appassionati di termalismo, anche in questo specifico specchio d’acqua non ci si può immergere. La colorazione arancione e vagamente “infernale” del lago è dovuta alla presenza di argilla e materiale ferroso, sciolti nell’acqua.



SPOTTED LAKE - CANADA – Durante i mesi autunnali lo scenario non è diverso da quello offerto da qualsiasi distesa d’acqua. Durante l’estate invece questo laghetto, situato a nord ovest della località di Osoyoos, subisce una forte evaporazione: emergono così I depositi dei diversi minerali presenti nelle sue acque, che gli conferiscono un bizzarro effetto “a pois”.



BOILING LAKE – DOMINICA – PICCOLE ANTILLE - Il fumo che sale dalle acque ribollenti di questo lago sono chiaro segno che non si tratta del luogo giusto per una nuotata rinfrescante. Il lago è una realtà una fumarola, ovvero una frattura della crosta terreste dalla quale escono fumi e vapori bollenti. In questo caso la temperatura è così alta da far letteralmente bollire l’acqua del lago. Il lago si trova nel Morne Trois Pitons National Park, e visitarlo richiede un trekking piuttosto impegnativo, con sei ore di cammino da effettuare accompagnati da una guida.



JELLYFISH LAKE - PALAU – MICRONESIA - Difficile trovare un nome più adatto a questo specchio d’acqua, dato che qui pullulano milioni di meduse, alcune della dimensione di un arancio. Anche se le immersioni con le bombole non sono consentite, non manca qualche temerario che si immerge per osservare il curioso fenomeno. Le meduse, anziché fluttuare liberamente, sembrano seguire uno schema migratorio, pe cui all’alba seguono la luce del sole muovendosi verso est, per tornare indietro sulla sponda occidentale del lago verso il tramonto.



LAGHI TRICOLORI - FLORES - INDONESIA - I crateri del vulcano Kelimutu, sull’isola indonesiana di Flores, ospitano un sistema formato da tre distinti laghetti di diverso colore: Tiwu Ata Mbupu (detto anche Lake of Old People), Tiwu Nuwa Muri Koo Fai (Lake of Young Men and Maidens) e Tiwu Ata Polo (Lake of Evil Spirits), con acque colorate di blu, di verde chiaro e di marrone o rosso scurissimo. Il colore dei laghi vulcanici di solito dipende da piccole eruzioni che immettono nell’acqua sostanze diverse: la particolarità di questo complesso lacustre è il fatto che tutti e tre gli specchi d’acqua, pur di colore diverso, appartengono allo stesso cratere.



MAN SAGAR LAKE - RAJASTHAN – INDIA – Il lago è artificiale: costruito nel 1610 da Raja Man Singh per fronteggiare una grave siccità, questo bacino ha fornito per decenni acqua da bere e per l’irrigazione. Le acque del lago, però, sono cresciute e hanno sommerso quattro dei cinque piani di uno splendido edificio, il Jal Mahal (il cui nome significa in effetti Castello d'acqua). Quando l'invaso è pieno, sommerge i piani inferiori dello splendido castello che sembra sorgere direttamente dalle acque.



LAGO BAIKAL - SIBERIA - Situato nella Siberia meridionale, con i suoi 1.642 metri di profondità massima, la maggiore al mondo, deve la sua formazione a una frattura della crosta terrestre seguita a importanti movimenti tettonici. Nelle sue acque vivono alcune particolari alghe che liberano grandi quantità di metano: quando le acque gelano, le bolle restano intrappolate nel ghiaccio creando uno spettacolo molto particolare e molto scenografico.



LAGO DI RESIA – VAL VENOSTA – ALTO ADIGE - Questo lago artificiale, situato a 1.498 m s.l.m. nel comune di Curon Venosta, in Alto Adige, è conseguenza della costruzione di una diga. Il bacino d’acqua ha sommerso il villaggio di Curon Venosta, del quale solo il campanile continua ad emergere sopra la superficie. La leggenda vuole che in alcune giornate d’inverno si senta ancora il suono delle campane, che in realtà sono state rimosse dalla torre prima della formazione del lago.



LAGO RETBA, SENEGAL – Questo specchio d’acqua, situato nella parte settentrionale della penisola del Senegal a nord est di Dakar, deve la sua particolare e intensa colorazione alla presenza di una alga che rilascia un pigmento rosso. La sfumatura rosa dell’acqua diventa più intensa durante la stagione secca a causa delle elevate temperature e dell’evaporazione che acuiscono il già alto livello di salinità.



LAGO NAKURU - KENYA – Questo specchio d’acqua, non lontano da Nairobi, è un vero paradiso per i fenicotteri rosa che spesso si trasferiscono qui nella stagione della riproduzione e finiscono per trattenervisi, aumentando di numero la nutritissima colonia che lo abita. Le acque del lago, ad alto livello di salinità, sono molto ricche di nutrimenti, con microcrostacei e alghe.