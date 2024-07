Paesaggi lunari: i luoghi del mondo in cui il sale dà spettacolo

DEVIL GOLF COURSE, California - Un luogo come questo non poteva trovarsi che nella Death Valley e il suo nome è molto indicativo: Devil's Golf Course significa infatti Campo da golf del Diavolo. Si tratta di una distesa di salgemma che si espande per circa 520 chilometri di superficie. La coltre di sale è spessa da uno a due metri, frastagliata e rosicchiata da vento e pioggia, fino ad assumere l'aspetto di piccole guglie aguzze. Insomma, una superficie davvero infernale per uno sport che richiede, come tutti sanno, prati lisci e curatissimi. Non manca neppure una demoniaca colonna sonora, con schiocchi e altri piccoli scricchiolii, udibili nel profondo silenzio che domina l'area, prodotti dall'espansione e dalla contrazione di miliardi di cristalli di sale per effetto del calore.