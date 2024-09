Mare d’autunno: il più bello è in Sicilia

Si va nell’agrigentino, a Siculiana (che insieme a Sciacca fu set delle memorabili scene della Sicilia torrida e conservatrice del film “Sedotta e abbandonata”), alla scoperta della Riserva Naturale e Oasi WWF di Torre Salsa, incontaminato paradiso con fitta vegetazione mediterranea, rocce imponenti e linee ondulate d’argilla e falesia dall’aspetto selvaggio. La costa che abbraccia è lunghissima e non facilmente raggiungibile; vi si può accedere a piedi dagli ingressi di Cannicedda, Omomorto o Eremita (sarà come entrare nella pellicola di un film western) e all’arrivo lo spettacolo è emozionante: le dune, gli arbusti dal profumo salino che sbucano dalla sabbia dorata e poi l’azzurro del mare sfumato di turchese. In questo periodo dell’anno ci sono pochissimi frequentatori, passeggiando o cavalcando per chilometri coi piedi in acqua si incrociano gabbiani che garriscono prima di tuffarsi nello specchio cristallino. Se il nostro viaggiatore si muove a bordo di una barca in direzione Agrigento approderà in una delle favolose calette sabbiose nelle località di Pietre Cadute e di Pergole, dove i blocchi di argilla e di tufo tagliati di netto sembrano opere d’arte cubiste. La temperatura in queste insenature è sempre mite e la sensazione sarà quella di essere in una piscina privata. Ci spingiamo fino ai piedi della spettacolare Scala dei Turchi, uno dei tratti di costa più caratteristici d’Italia, di impareggiabile bellezza per la morfologia unica della scogliera bianca di marna, che pare una scala sinuosa (l’accesso è contingentato) che degrada fino alla distesa di sabbia. Da fotografare.