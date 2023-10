Best in Travel 2024: Toscana, unica destinazione italiana in classifica

Lonely Planet, autorità mondiale dei viaggi, ha annunciato le migliori destinazioni da visitare il prossimo anno con l’uscita di Best in Travel 2024 , che torna in libreria in occasione del suo 50° anniversario.

L’annuale bestseller Best in Travel 2024 esce in un’edizione speciale, che definirà l’agenda dei viaggi per l’anno a venire, perché ogni meta è scelta in quanto attuale, stimolante e sorprendente e per il suo impegno costante per la sostenibilità, la comunità e la diversità.



Toscana al top - La Toscana, unica destinazione italiana in classifica viene celebrata per lo slow life e per i recenti ritrovamenti etruschi a San Casciano. Il 2024 è anche l’anno dell’anniversario di Cosimo I dei Medici che con la nomina a Magnus dux Etruriae legittimò l’identità etrusca della Toscana. In occasione del riconoscimento della regione in Best in Travel, sarà possibile scaricare gratuitamente la guida Toscana Lonely Planet in pdf dal 25 al 30 ottobre 2023.



Dalla Mongolia a Nairobi - La Mongolia, con i suoi ampi spazi aperti, il fascino dei viaggi d’avventura e la sua particolare cultura culinaria e musicale, si è classificata al primo posto tra i paesi, mentre il percorso ciclabile Trans Dinarica nei Balcani occidentali, un itinerario tra otto paesi alla scoperta di siti UNESCO, parchi nazionali e villaggi, conquista la prima posizione tra le regioni. La città top è Nairobi che si sta liberando dello spirito coloniale per accogliere i suoi ritmi unici, con una serie straordinaria di ristoranti ispirati alla cucina locale e una costante rotazione di luoghi d’arte e cultura. La Spagna ha fatto passi da gigante per incentivare i viaggi fuori stagione, ampliare le energie rinnovabili, distribuire i visitatori durante tutto l’anno e portare il turismo in destinazioni finora trascurate, e per questi motivi compare in cima alla nostra classifica dei viaggi sostenibili. Sempre nell’ambito della categoria sostenibilità, la Spagna è presente nel Cammino Portoghese, un viaggio panoramico attraverso Portogallo e Spagna che invita i visitatori a rallentare i ritmi e a scoprire antiche città. Inoltre è presente al quinto posto tra le regioni con i Paesi Baschi, un luogo di una bellezza selvaggia e un fascino intramontabile, culla dell’alta cucina iberica. Il Midwest, una delle regioni più sottovalutate degli Stati Uniti, con le sue città frizzanti e gli incredibili scenari gastronomici, si aggiudica il primo posto nella categoria delle destinazioni convenienti.



Destinazioni poco conosciute - Come sempre, Best in Travel 2024 propone nuova chiave di lettura di destinazioni più conosciute, come il Messico, e svela alcune meraviglie poco note come l’Uzbekistan, il Donegal in Irlanda e İzmir in Turchia. Il viaggio lento, un tema molto caro ai lettori Lonely Planet, viene valorizzato attraverso il Cammino Portoghese e la costante espansione dei treni notturni in Europa. Kangaroo Island si sta risollevando dagli incendi nel bush del 2020 e rimane una delle grandi destinazioni ecoturistiche del South Australia. Best in Travel quest’anno si sofferma a riflettere quanto il viaggio sia un privilegio di cui non tutti possono godere allo stesso modo nel mondo e di come molte destinazioni siano al momento off limits a causa di instabilità e conflitti.



Leggi Anche Bhutan, le 10 cose da non perdere nel Paese della felicità

Questa le classifiche Best in Travel 2024:



Paesi

1. Mongolia, Asia

2. India, Asia

3. Marocco, Africa

4. Cile, Sud America

5. Benin, Africa

6. Messico, Nord America

7. Uzbekistan, Asia

8. Pakistan, Asia

9. Croazia, Europa

10. Saint Lucia, Caraibi



Città

1. Nairobi, Kenya

2. Parigi, Francia

3. Montréal, Canada

4. Mostar, Bosnia-Erzegovina

5. Filadelfia, Stati Uniti

6. Manaus, Brasile

7. Jakarta, Indonesia

8. Praga, Repubblica Ceca

9. Izmir, Turchia

10. Kansas City, Stati Uniti



Regioni

1. Percorso Ciclabile Trans Dinarica, Balcani Occidentali

2. Kangaroo Island, Australia

3. Toscana, Italia

4. Donegal, Irlanda

5. Paesi Baschi, Spagna

6. Thailandia meridionale, Asia

7. Costa Swahili, Tanzania

8. Montana, Stati Uniti

9. Saalfelden Leogang, Austria

10. Nord della Scozia, Regno Unito



Best Value

1. Midwest, Stati Uniti

2. Polonia, Europa

3. Nicaragua, Sud America

4. Limes danubiano, Bulgaria

5. Normandia, Francia

6. Egitto, Africa

7. Ikaría, Grecia

8. Algeria, Africa

9. Southern Lakes e Central Otago, Nuova Zelanda

10. Treni notturni, Europa



Sostenibilità

1. Spagna, Europa

2. Patagonia, Argentina e Cile

3. Groenlandia, Nord America

4. Sentieri del Galles, Regno Unito

5. Cammino portoghese, Portogallo e Spagna

6. Palau, Australia & Pacifico

7. Hokkaidō, Giappone

8. Ecuador, Sud America

9. Sentieri baltici, Europa

10. Ecolodge, Sud Africa

Per maggiori informazioni: www.lonelyplanetitalia.it