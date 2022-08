Isole Vergini Britanniche: tuffarsi nell'Eden

Sport acquatici: Tortola

- L’Isola principale delle BVI offre bellezze naturali incontaminate e una serie di attività nascoste nelle sue 21 miglia quadrate. Qui è possibile ritrovare l'essenza delle BVI, ovvero nelle sue infinite attività acquatiche. Fatetra la vita marina dai colori brillanti a Cane Garden Bay, o semplicemente rilassatevi su un'amaca con un cocktail di rum a Smugglers Cove.- Ci sono due cose da non perdere a Jost Van Dyke: passeggiare a piedi nudi lungo la sabbia color zucchero e ordinare un Painkiller al Soggy Dollar Bar, White Bay. La più piccola delle quattro isole principali, Jost Van Dyke, offre paesaggi mozzafiato e colorate barriere coralline appena oltre le sue spiagge.è il set perfetto per i selfie. La piccola isola ospita anche il Foxy's Bar, famoso in tutto il mondo per le sue celebrazioni di fine anno, ospitando una delle feste di Capodanno più grandi e belle. È sicuramente una delle migliori spiagge per il divertimento e la socializzazione.- A differenza delle isole vicine di origine vulcanica, il terreno pianeggiante di Anegada è composto di corallo e pietra calcarea. Vasti specchi d’acqua salata che coprono l'estremità occidentale dell'isola ospitano una fauna unica tra cui fenicotteri e iguane di roccia. L'isola è anche circondata da suggestive scogliere, grotte sottomarine e antichi relitti di navi, che la rendono un luogo popolare per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni.è una delle spiagge più apprezzate per gli sport acquatici delle BVI. Grazie alla sua atmosfera tranquilla e poco affollata, Loblolly Bay è il luogo ideale per le famiglie. I bar sulla spiaggia Big Bamboo e Cow Wreck punteggiano il lato nord della vasta spiaggia di sabbia bianca circondata da una delle barriere coralline a ferro di cavallo più grandi del mondo.- Scegli Sandy Cay, una piccola isola a ovest di Tortola, apprezzata per le sue spiagge incontaminate di, è ideale per un a picnic unico alle BVI.Per maggiori informazioni: www.bvitourism.com