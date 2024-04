Navigare a vela? Niente di meglio delle Isole Vergini Britanniche

Con oltre 60 isole e isole coralline sottomarine, le BVI sono anche facilmente navigabili. Ciò le rende un’ottima scelta per i neofiti che vogliono acquisire esperienza. Coloro che desiderano avvicinarsi a questo sport, possono scegliere tra un’ampia gamma di scuole di navigazione tra le Isole. Una navigazione facile, semplice e piacevole attraverso questo arcipelago con porti turistici nelle isole maggiori – molte delle quali possono accogliere super-yacht – siti di ancoraggio e aree di ormeggio.

Ideali per il diving

Le Isole Vergini Britanniche offrono fantastiche condizioni marittime che permettono uscite tutto l’anno: il posto è ideale per scappare dal freddo dell’inverno e trovare temperature calde! L’alta stagione alle Isole Vergini Britanniche è tra dicembre ed aprile, con un clima soleggiato, acque calde e condizioni perfette per la navigazione. Potrete rilassarvi in una delle bellissime spiagge di Tortola, Virgin Gorda o Jost Van Dyke mentre vi riposate sotto il sole caraibico. Le temperature dell’acqua, comprese tra i 26-28 °C, sono ideali per aggiungere lo scuba diving al programma di viaggio, per scoprire i tesori sottomarini più belli. Tra l’altro, i negozi locali offrono servizi completi di approvvigionamento. Non mancano entusiasmanti eventi, come la SUP Painkiller Cup, la regata primaverile delle Isole Vergini Britanniche, la Anegada Kite e il Paddle Festival. I navigatori di ogni provenienza scelgono le BVI per gare, crociere, tour tra le varie isole o semplicemente per una fuga tra acqua e terra.