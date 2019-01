I magnifici cinque dell aurora boreale

Ecco cinque luoghi per ammirare le splendide “luci del nord” segnalate da Virail - metamotore che confronta tutte le soluzioni di viaggio - e vivere uno spettacolo fuori dal comune, da una notte negli igloo alla gita sulla slitta trainata dagli Husky.



Finlandia, negli igloo di ghiaccio - Tra i luoghi più gettonati per vedere l’aurora boreale in Finlandia c’è Rovaniemi, nella regione della Lapponia, dove si trova il celebre Villaggio di Babbo Natale. Lo spettacolo di colori naturali dell’aurora boreale si può osservare anche rimanendo al caldo, grazie ad affascinanti strutture come igloo di vetro o suite di lusso.



Norvegia, in motoslitta nell’aurora - Per vedere l’aurora boreale in Norvegia ci si può spingere fino alle isole Svalbard, nel mezzo dell’Oceano Artico, dove la notte polare da novembre a febbraio è caratterizzata dall’assenza di luce diurna. Per chi non teme il freddo inoltre, ci sono tanti safari in motoslitta sotto le luci dell’aurora, per esplorare l’ambiente selvaggio e incontaminato ed incontrare la rara fauna artica.



Svezia, nella stazione di Abisko - Se cercate un posto speciale in Svezia per vedere l’aurora boreale, si può fare rotta verso il parco nazionale Abisko, nella Lapponia svedese che, per il suo microclima, è tra i luoghi migliori al mondo per osservare questo fenomeno. Qui si trova l’Aurora Sky Station, stazione d’osservazione raggiungibile con una seggiovia: prenotate una visita guidata per scoprire tutto sulle aurore boreali e per vivere un’esperienza indimenticabile.



Russia, sulla slitta trainata dai cani - Il luogo più vicino a Mosca in cui è possibile avvistare l’aurora polare è la regione di Murmansk, ideale anche per sciare e fare snowboard. Oltre a Murmansk, la più grande città del mondo oltre il Circolo Polare Artico, si può visitare Sam Syt, un villaggio tradizionale Sami che rappresenta un vero e proprio museo etnografico a cielo aperto, dove assaggiare piatti tipici come la zuppa di salmone. E per chi sogna un giro su una slitta trainata dai cani, a Lovozero c’è l’Husky Park che organizza numerose escursioni in mezzo alla neve.



Canada, con la livecam - Gran parte del Canada si trova nel cosiddetto Aurora Oval, ovvero l’area dove appare l’aurora boreale. “Capitale” dell’aurora boreale in Nord America è Yellowknife, tra i posti migliori al mondo in cui vedere danzare nel cielo notturno le lingue di luce verde, rosso e giallo. Per i più curiosi inoltre, il consiglio è visitare il Churchill Northern Studies Centre, in Manitoba: si tratta di un centro di ricerca dove si tengono numerosi approfondimenti su tutto ciò che riguarda l’aurora boreale, compreso il modo migliore per immortalarla con la macchina fotografica. In più, a disposizione di tutti c’è una livecam per gli avvistamenti, mentre per godersi lo spettacolo dal vivo c’è anche la cupola riscaldata nella parte superiore della struttura.