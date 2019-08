I fantasmagorici tramonti delle Isole Vergini Britanniche

E alle BVI uno dei momenti più spettacolari e d’impatto è sicuramente il tramonto: che lo si guardi in una delle tante calette oppure a bordo di una barca, il calar del sole in quest'arcipelago è sempre un’esperienza magica. Ecco alcuni dei luoghi migliori per ammirare questa straordinaria esplosione cromatica tra Mar dei Caraibi e Atlantico.



Da Gorda Peak - Assolutamente imperdibile il tramonto visto dall’alto di Virgin Gorda, una delle isole più belle, ad esempio dal Gorda Peak, il punto più alto e panoramico dell’isola. La visuale dall’altura a 360° abbraccia non solo la cosiddetta “Fanciulla Formosa” (Virgin Gorda stessa), ma anche diverse altre isole dell’arcipelago. In quest’ora magica, lo spettacolo che si può ammirare dal Gorda Peak è unico: i colori caldi del sole inondano e accendono l’oceano, regalando una vista senza eguali. Gorda Peak è raggiungibile attraverso un sentiero che si snoda attraverso la vegetazione di piante autoctone e meraviglie naturali.



Da Tortola, in compagnia - Se si ama la festa e lo stare in compagnia, Cane Garden Bay a Tortola è il luogo perfetto per ammirare il tramonto. Questa bianca spiaggia è uno dei punti più vivaci dell’arcipelago, grazie ai suoi numerosi beach bar. Il calar del sole assume qui l’intenso sapore dei cocktail al rum tipici delle BVI, un’esperienza che difficilmente si potrà scordare.



Dall’isola “annegata” - All’estremo nord dell’arcipelago, Anegada è un’ottima alternativa per chi volesse invece godersi un tramonto in tutta circondati dalla natura. Quest’isola piatta, quasi sommersa (“annegata”), l’unica isola corallina tra circa altre 60 di origine vulcanica delle BVI. Famosa per la sua ricchissima barriera corallina e per le acque cristalline, Anegada ha anche chilometriche spiagge candide da dove è possibile ammirare tramonti mozzafiato, come Loblolly Bay e Cow Wreck Beach, rispettivamente sulla costa nord est e nord ovest dell’isola: qui l’oceano regala sfumature e colori unici quando il sole si tuffa nel mare.



Dalla barca - Un’esperienza decisamente diversa ma assolutamente da provare è il tramonto in barca. Sono diverse le compagnie che organizzano queste escursioni, come ad esempio Dream Yacht e The Moorings, che propongono tour personalizzati di uno o più giorni tra le diverse isole. A bordo della vostra imbarcazione, a stretto contatto con il mare e la natura, il tramonto si trasforma in uno spettacolo quasi “privato”, più intimo e profondo.



