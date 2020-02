Hotel storici: i magnifici sette, tra lusso e arte

La Mamounia a Marrakech – E’ considerato uno degli hotel più iconici e desiderabili al mondo. Prediletto da teste coronate, statisti, celebrities, star del cinema e stilisti, dal 1923, anno in cui è stato inaugurato, è il simbolo della più raffinata e tradizionale ospitalità marocchina. “E’ il luogo più incantevole nel mondo intero”, disse Churchill al presidente Roosevelt nel 1943, nell’invitarlo a fargli visita in questo albergo dal fascino unico, suo rifugio preferito. Riaperta nel 2009 dopo un radicale restauro firmato da Jacques Garcia, interior designer di fama internazionale, la Mamounia è un’oasi di tranquillità e raffinatezza nel cuore della città rossa, a 5 minuti a piedi da piazza Jemaa El Fna, Patrimonio Unesco dell’Umanità. Colonne in marmo, materiali raffinati, velluti e ricchi tessuti, arredi dalle linee morbide e colorate, mosaici, specchi, fontane e luci soffuse ricreano ambientazioni da ‘Mille e una Notte’. Favolosa la SPA di 2.500 mq con hammam e piscina, incantevoli i 17 acri di fioriti giardini con orti e frutteti, raffinati i quattro ristoranti, che combinano stile e cucina gourmet e fanno fare agli ospiti un indimenticabile viaggio attraverso i sapori: Le Marocain dove la cucina marocchina gioca fra tradizione e modernità, Le Français che rieccheggia una brasserie alla moda, L’Italien by Don Alfonso che porta l’inconfondibile firma del grande chef partenopeo Laccarino e il Pavillon de la Piscine che propone una sterminata variazione di piatti mediterranei e suggestioni marocchine.



Hotel Negresco a Nizza - Affacciato sulla Promenade des Anglais, la sua cupola slanciata è diventata uno degli emblemi di Nizza, simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua storia inizia nel 1913: dal gennaio di quell’anno l’albergo progettato da Henry Negresco attira subito i Vip internazionali. Teste coronate, artisti, politici fanno a gara per firmare il libro d’oro. Il mito si perpetua con Jeanne Augier che rileva il Negresco nel 1957: sarà lei a prolungare la straordinaria storia del palazzo, che ebbe fra i suoi ospiti Salvador Dalí, la Principessa Grace di Monaco, i Beatles, Louis Armstrong, Elton John... Sarà proprio la Augier, raffinata collezionista e mecenate, a trasformare il Negresco in un vero e proprio museo con oltre 6.000 opere d’arte e preziosi arredamenti d’epoca, che ne decorano saloni, suites, corridoi. Soggiornare al Negresco significa immergersi in una gioiosa miscela di epoche e di stili, unica al mondo nel suo genere, che mixa con eleganza opere d’artisti contemporanei, quadri di maestri, sculture monumentali. Dai saloni dedicati a Luigi XVI e a Napoleone III, fino alle camere in stile veneziano o di attuale street art (che si rinnovano di anno in anno con sempre nuove proposte) si attraversa uno straordinario percorso dalle opere d’arte francesi dal XVII° secolo fino ai giorni nostri.



Hotels Barrière Le Majestic a Cannes - Sempre in Costa Azzurra, è un altro hotel del mito, sia passato che presente. Sulla Croisette davanti al Palazzo dei Festival, affacciato sul mare, è l’hotel per eccellenza delle star che affollano il red carpet del festival cinematografico più famoso e glam del mondo. Sette piani di comfort, relax, lusso. Inaugurato nel 1927, candido ed imponente, con 257 Camere e 92 Suites, ha 3 rinomatissimi ristoranti (Le Fouquet's Cannes, La Petite Maison de Nicole, Le BFire by Mauro Colagreco), la superlativa Spa Diane Barrière e 5 Suites d’eccellenza : La Penthouse Majestic (650 mq) con un solarium e una piscina privata di 11 m di lunghezza, la Suite Christian Dior ( 450 mq), le Suites Suite Mélodie e Riviera(200 mq), la Suite Michèle Morgan (85 mq). A decorare le pareti, ben 2500 foto di star. Per offrire agli ospiti continue novità, l’hotel rinnova regolarmente arredi e decorazioni d’interni: recentemente hanno cambiato look diversi luoghi emblematici, come la Lobby o la Brasserie Fouquet’s.



Kempinski Hotel Adriatic a Savudrija (Salvore) in Croazia - Situato sulla costa nord-occidentale dell'Istria, in un piccolo e caratteristico paese di pescatori con il faro più antico dell’Adriatico costruito nel 1818, questo elegante resort affacciato sul mare, è stato il primo hotel di lusso a cinque stelle sulla costa croata ed è una vera perla nel panorama istriano. Dotato di spiaggia privata con cabine VIP, bar esclusivo a riva e una spaziosa area solarium, ha spazi ampi e accoglienti, luminose camere panoramiche e le lussuose suites, due ristoranti gourmet, l’attualissima Energy Clinic Carolea SPA di 3.000 mq, corredata di gym, piscina interna e due piscine esterne (di cui una riscaldata). Per intrattenere i bimbi, il Kempi Kids Club, e per i golfisti il Golf Club Adriatic, il primo campo professionale a 18 buche in Croazia, inserito in un contesto paesaggistico e naturalistico di indubbia bellezza.



Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel - Piaceva molto a re Giorgio VI d’Inghilterra il Royal Livingstone Hotel, quanto di più british si possa trovare in Africa. E’ affacciato sul fiume Zambesi, che in questo punto demarca il confine tra Zambia e Zimbabwe ed ha l’accesso diretto dal suo parco alle spettacolari Cascate Vittoria, che precipitano scroscianti per circa 130 m. Aperto nel 1904, è in una posizione unica, con vista mozzafiato sulla seconda gola delle fumanti Victoria Falls. All’interno dell’hotel, ovviamente 5 stelle, tutto parla di lusso con una raffinata atmosfera coloniale che ricorda i fasti dell’Impero inglese. Imperdibile l’aperitivo al tramonto, affacciati sul grande fiume.



Old Cataract ad Assuan – Ebbe un grande successo il film Assassinio sul Nilo, tratto da un giallo di Agatha Christie, anche per merito dell’eccezionale ambientazione: l’Hotel Old Cataract che si trova in un odei luoghi più incantevole dell’Egitto, ad Assuan in riva al Nilo, all'altezza della grande diga e poco lontano da resti strepitosi della civiltà egizia. tra cui i templi di File e Abu Simbel. Tra i suoi ospiti, lo Zar Nicola II, Winston Churchill, Howard Carter, Margaret Thatcher , Jimmy Carter , François Mitterrand, la principessa Diana, la regina Noor e Agatha Christie. La vista che offrono le sue ampie vetrate è eccezionale: il Nilo impetuoso scorre sotto l’albergo, che ha davanti l’Isola Elefantina con il villaggio nubiano, un luogo “magico” dove il matematico greco Eratostene di Cirene calcolò per la prima volta la circonferenza della terra.



Taj Falaknuma a Hyderabad in India – Con le sue atmosfere esotiche, l’hotel è il frutto di una raffinatissima ristrutturazione di uno dei più lussuosi palazzi barocchi dell’India. I suoi spazi esclusivi per pochi ospiti offrono un assaggio dello stile di vita imperiale della dinastia Nizam e ne fanno uno degli hotel più elitari del continente asiatico. Gli interni sono infatti lo specchio dell’opulenza reale, arricchiti da grandi lampadari veneziani, mobili rari, grandi scalinate in marmo, statue di inestimabile valore, oggetti d'arte e dipinti murali racchiusi in cornici decorate. La Biblioteca privata del palazzo custodisce manoscritti rari e celebri collezioni di libri che sono l’invidia dei più grandi collezionisti internazionali. Completano l’offerta esclusiva, Spa, ristoranti, giardini lussureggianti.