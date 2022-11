Godersi il Brasile? Ecco le scelte dei suoi supercampioni

La squadra, con la tradizionale maglia gialla, è composta da campioni che giocano in diverse squadre europee. Fuori stagione però alcuni rientrano in Brasile per godersi le meravigliose mete del proprio paese d'origine. Scopriamo quali sono secondo Neymar, Vinicius Junior, Gabriel Jesus e David Neres le migliori località brasiliane.

Neymar – Il campione del Paris Saint Germain sceglie Mangaratiba, che fa parte della regione conosciuta come Costa Verde, che può vantare uno degli scenari più belli ed esotici della costa brasiliana, dove la Serra do Mar incontra l'Oceano Atlantico ed entrambi si fondono in un modo unico. Una destinazione che offre belle spiagge e una natura esuberante. Le principali attrazioni della città sono Patience Beach, una delle coste più belle della regione, circondata dalla foresta nativa e con un mare blu intenso che appaga la vista e la Bride’s Veil Waterfall raggiungile con un sentiero di 20 minuti all'interno del Cunhambebe Park. La cascata di ben 50 metri si può apprezzare sia dall’alto, grazie ad una struttura metallica, sia dal basso. Alla base si trova anche una piscina naturale per rinfrescarsi e rilassarsi nella calma delle acque. Alcune delle migliori spiagge sono Praia de Águas Lindas, Praia Grande, Praia de São Brãs e Praia do Sítio Bom. Mangaratiba dista a circa 120 km dall'aeroporto internazionale di Rio de Janeiro (GIG). Da lì è possible noleggiare un'auto o utilizzare i servizi di transfer.



Vinicius Junior – L’attaccante del Real Madrid sceglie Rio de Janeiro, città che rappresenta il Brasile e racchiude tutto ciò che una città di altissimo livello può offrire oltre ad essere una grande testimonianza della cultura della nazione sudamericana. La città brasiliana è famosa nel mondo per la sua gente, la spiaggia, il calcio e la samba e custodisce una storia affascinante. Il centro città è perfetto per gli amanti della storia e della cultura: la si trovano la Biblioteca Nazionale e il Teatro Comunale due attrazioni, con visita guidata, che permettono di conoscere la storia della città. Da non perdere il Centro Cultural Banco do Brasil che nel Corso di oltre 30 anni di storia e un flusso generato di più di 58 milioni di visitatori (nel corso degli anni) offre mal pubblico un programma variegate e di qualità. Il Centro ha già presentato più di 2.450 progetti nei settori delle arti visive, del cinema, del teatro, della danza, della musica e del pensiero guadagnandosi il titolo di centro culturale più amato di Rio de Janeiro. Nell'area portuale rivitalizzata si possono vedere l'Olympic Boulevard, con bellissimi graffiti murali, il nuovissimo Museum of Tomorrow, educativo e interattivo, il MAR-Rio's Museum of Art e l’AquaRio un acquario dedicato agli animali marini. Lapa è il quartiere bohémien e uno dei posti migliori per vivere la tipica vita notturna della città. Ci sono diversi bar e case che giocano a samba. Luogo ideale per ascoltare la tipica “samba de gafieira”, uno stile di ballo liscio.



Gabriel Jesus – L’attaccante dell’Arsenal preferisce Porto de Galinhas, una delle destinazioni più popolari nel nordest del Brasile in quanto riunisce attrazioni come spiagge paradisiache, incredibili piscine naturali nelle barriere coralline e un vivace villaggio nel centro, con negozi, bar, musica dal vivo e buoni ristoranti. Le spiagge, bellissime si estendono per 15 km e la più frequentata è Praia da Vila, nel centro di Porto. È da lì che partono i gommoni per le piscine naturali, a cinque minuti dalla riva. Questo è un tour imperdibile, soprattutto quando la marea è bassa e compaiono i coralli, creando pozze di acqua cristallina, piene di pesci - uno di questi ricorda la mappa del Brasile.



David Neres – Il giocatore del Benfica andrà a Jericoacoara, una delle destinazioni più alla moda del Brasile, a circa 300 km a ovest di Fortaleza, con strade di sabbia soffice e senza lampioni, conserva le caratteristiche rustiche di un tipico villaggio di pescatori. La città si trova all'interno di un’area protetta divenuta Parco Nazionale nel 2002. Il parco nasce per proteggere e preservare l’ecosistema costiero, certificando la conservazione delle sue risorse naturali e consentendo lo svolgimento della ricerca scientifica, dell'educazione ambientale e del turismo.Alcuni dei luoghi da non perdere sono: Mangue Seco, con un vivaio naturale per i cavallucci marini, Tatajuba, un villaggio inghiottito dalla sabbia, Pedra Furada, una cartolina della destinazione, e Duna do Pôr do Sol luogo speciale per ammirare il tramonto.



