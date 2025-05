Vacanze in Giamaica, un'isola su misura per le famiglie

IDEALE PER BAMBINI - La costa della Giamaica offre lo scenario perfetto per il sole, il mare e attività acquatiche che tutta la famiglia può praticare. I bambini e i ragazzi, infatti, trovano qui un vero e proprio parco giochi a cielo aperto. Le spiagge di sabbia fine come Seven Mile Beach a Negril o Doctor’s Cave Beach a Montego Bay sono ideali per nuotare in sicurezza o per cimentarsi nello snorkeling o paddleboard in acque cristalline. Non mancano attività come: gite in barca con il fondo di vetro per esplorare il fondale marino, il river tubing e le crociere in catamarano, perfetti per divertirsi insieme in famiglia.



AVVENTURA - Per chi cerca esperienze più dinamiche, il lato naturale della Giamaica offre moltissime avventure da vivere, perfette anche per le famiglie. Si può fare zipline tra le cime degli alberi nei rigogliosi paesaggi tropicali dell’isola, ad esempio nel parco Mystic Mountain a Ocho Rios, dove ponti sospesi, percorsi avventurosi e spettacolari viste sulla foresta pluviale garantiscono emozioni per tutte le età. Gli amanti degli animali e della natura non possono perdersi una passeggiata a cavallo lungo la spiaggia: molte escursioni, come quelle offerte da Chukka Caribbean Adventures, partono da antiche piantagioni e conducono fino al mare, dove è possibile anche entrare in acqua con il cavallo per un’esperienza davvero unica.

BLUE MOUNTAINS - Per le famiglie più avventurose e sportive, non può mancare un'escursione di un giorno nelle Blue e John Crow Mountains: partendo da Kingston, si visita una storica piantagione di caffè, si assaggia il celebre Blue Mountain Coffee e si scopre l’intero processo di lavorazione immersi nella natura, a oltre 2.000 metri di altitudine. Gli escursionisti possono percorrere i sentieri panoramici delle Blue Mountains, ricche di biodiversità, che regalano agli amanti del trekking e della natura incontri ravvicinati con la fauna locale, come il variopinto doctor bird, simbolo nazionale.