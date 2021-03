Gerusalemme colora la notte con "Follow the Lights"

Ogni sera Gerusalemme , la " città della luce ", illuminerà con speciali giochi di luce i suoi monumenti più significativi per ricordare la sua storia plurimillenaria. Un messaggio positivo in vista della ripartenza del turismo in Israele . Con " Follow the Lights ," il primo progetto interamente pensato per i turisti (anche virtuali), Gerusalemme vuole lanciare un incoraggiante segnale per la ripresa del turismo. I più importanti monumenti di Gerusalemme saranno al centro di inediti e spettacolari giochi di luce fino al 3 marzo, offrendo nuove prospettive e un’esperienza interattiva ai turisti da tutto il mondo.

Luci e sapori - I visitatori che vorranno partecipare di persona, infatti, dovranno seguire un percorso prestabilito a bordo delle loro automobili, spostandosi di monumento in monumento in un’insolita Gerusalemme piena di colori. Questo per garantire il rispetto delle norme relative al distanziamento e, al tempo stesso, permettere a tutti di fruire di quest’esperienza unica. I ristoranti della città saranno aperti con formula take-away, perché nessuna visita a Gerusalemme è completa senza una sosta nel cuore della sua ricca scena culinaria.



Un sito dedicato - E sarà possibile anche godere di questa simbolica “riaccensione” di Gerusalemme anche da casa propria, in attesa di tempi più sereni. È stato infatti attivato per l’occasione un sito web da dove poter assistere ai giochi di luce e dove poter lasciare un messaggio di saluti e di speranza. I messaggi più significativi verranno poi proiettati in tempo reale sul Chords Bridge, trasformato per l’occasione nello schermo a led più grande della città.



Luoghi iconici - I giochi di luce, progettati dall’esperto Gil Teichman, saranno coordinati dai due direttori artistici Meirav Eitan e Gaston Saar. Tra i monumenti toccati da questa inedita trasformazione troviamo l’Israel Museum, la YMCA, la Torre di David e molti altri luoghi iconici di una città che, dopo aver accolto per anni centinaia di migliaia di turisti, non vede l’ora di riaprire le sue porte.



Per maggiori informazioni: www.itraveljerusalem.com