Fuggire su un'isola? Dodici mete per sognare

Per innamorati - Il vostro sogno è cercare un’isola perfetta dove rifugiarvi con la vostra dolce metà? Bora Bora è quello che fa per voi. Approdarvi significa anche tornare alle origini, poichè il suo antico nome significava “la primogenita”: secondo la leggenda fu infatti la prima isola che emerse dal mare dopo la creazione di Raiatea da parte di Taaroa, il dio supremo. Bungalow sospesi sull’acqua, una meravigliosa laguna, accoglienza raffinatissima e discreta: la perfetta isola dell’amore.



Un paradiso in terra - Le Isole di Tahiti sono conosciute in tutto il mondo per le loro spiagge di sabbia bianca, le loro lagune turchesi ed i loro straordinari paesaggi, che spaziano da meravigliosi atolli corallini a incredibili picchi vulcanici. Un vero e proprio paradiso insulare nel blu del Sud Pacifico, che si sviluppa su cinque grandi arcipelaghi. Circondate da incontaminate acque cristalline, le 118 isole e atolli che le compongono offrono bellezze naturali, una cultura autentica e l'originale stile di vita polinesiano: impossibile che non vi troviate la vostra isola del cuore.



Come nei film - Sognate di essere serviti e riveriti, stesi al sole su una sdraio con un colorato bicchiere di cocktail in mano, su una spiaggia di sabbia finissima davanti al turchese del mare, proprio come i protagonisti di tanti film? La vostra destinazione ideale sono le caraibiche Cayman. Oppure le Bahamas che, a sole 50 miglia dalla costa della Florida, offrono una facile e accessibile fuga dalla quotidianità fra immersioni, attività nautiche, birdwatching e molto altro, migliaia di chilometri di acque tra le più spettacolari della terra e spiagge incontaminate.



In un'isola tutto il bello della vita - Questa è Bali, l’“isola degli Dei”. Un luogo straordinario che ritempra anima e corpo. Armonia e relax tra oltre 20.000 templi spettacolari, risaie che pitturano con le loro geometrie il paesaggio, una natura straordinariamente rigogliosa, dove le orchidee si avviluppano agli alberi delle foreste e le rose di Natale sono più alte delle case. A creare il mito di Bali è un insieme di fattori – la natura, i paesaggi, l’arte che si commistiona con l’artigianato, la cultura del benessere, la spiritualità e il tratto gentile del suo popolo – il cui mix costituisce oggi uno straordinario richiamo per chi cerca nel viaggio esperienze ed emozioni.



Un Eden per le immersioni - Adorate il mare, sia sopra che, soprattutto, sott’acqua? Il mondo sottomarino, con la sua straordinaria vita e i suoi incredibili colori, è il vostro elemento? Le Maldive sono le vostre isole! Acque cristalline, spiagge candide e resort da sogno completano il quadro di luoghi veramente lontani da tutti e da tutti, dove immergersi totalmente nella natura e fare un pieno di energia.



Sette isole, un mondo - Le Canarie sono un piccolo mondo a sé, ognuna con la propria personalità e le caratteristiche che la rendono unica: sicuramente ciascuno vi potrà trovare la sua isola ideale seguendo le proprie inclinazioni. Fra le sette isole dell’arcipelago non c’è che l’imbarazzo della scelta tra sport, natura e relax, fra luoghi appartati e località dalla vivace movida: dalla selvaggia Tenerife alla modaiola Fuerteventura fino alla vivace Gran Canaria.



Il sogno a portata di mano - Se cercate la vostra isola non troppo lontano, ecco le meravigliose e selvagge Incoronate in Dalmazia, l’italianissima Capri rifugio dall’Imperatore Traiano, o quella molto mitteleuropea del lago di Bled, in Slovenia. Oppure luoghi incantevoli forgiati dall’uomo, come la stupenda Isolabella sul lago di Como. E, per finire, la vera fuga lontano da tutto : l’incredibile isola faro di Porer, in Istria.