Foliage: i luoghi del mondo in cui l’autunno è uno spettacolo

Oggi si parla di foliage, ma in autunno la consuetudine di passeggiare nei boschi di latifoglie per ammirare i colori della stagione risale alla notte dei tempi. Le splendide colorazioni gialle, arancioni, rosse e marroni delle foglie, dovute al decadimento della clorofilla, anticipano la caduta delle foglie e segnano il momento in cui gli alberi si preparano alla quiescenza invernale, ma offrono un breve periodo di emozionante bellezza a tiro di passeggiata. Certo, per contemplare i colori dell’autunno basta andare nel parco dietro casa, ma ci sono luoghi del mondo in cui la natura regala veri capolavori, da ammirare almeno per immagini.