Fiumi: romantici, maestosi o pittoreschi, ecco i più belli del mondo

RIO DELLE AMAZZONI - Siamo in America Meridionale a seguire il corso del fiume più lungo del mondo, nonché il maggiore per portata d'acqua, per numero di affluenti e per dimensioni del bacino idrografico. Il Rio delle Amazzoni attraversa Perù, Colombia, Brasile e, dopo oltre 7000 chilometri, sfocia nell'oceano Atlantico con un immenso estuario largo 200 km.

NILO, Egitto – Gli antichi Egizi lo consideravano come una divinità e come padre dell’Egitto: in effetti dalle sue piene dipendevano i depositi di limo che rendevano coltivabile la terra. Il fiume era anche considerato una via di comunicazione tra il mondo terreno e quello dell’aldilà. Sulle sue sponde sorgono alcuni tra i più importanti e spettacolari monumenti di questa civiltà, come i templi di Luxor, Karnak e molti altri.

COLORADO, Stati Uniti e Messico - Anche questo è un grande fiume, la cui lunghezza supera i 2300 chilometri. Il suo corso si snoda tra la parte sudoccidentale degli Stati Uniti a quella nordoccidentale del Messico. Lungo il suo corso ha origine il lago Powell, un bacino artificiale lungo quasi 300 chilometri, creato dalla costruzione della diga di Glen Canyon in un contesto naturale davvero spettacolare, tra gole, rocce rosse e formazioni strabilianti.

CAÑO CRISTALES, Colombia - Il suo nome significa "canale di cristallo": scorre nel territorio della Colombia, è un tributario del fiume Guayabero, parte del bacino dell'Orinoco. È conosciuto anche come "Fiume dei cinque colori" o "Arcobaleno liquido" perché nel suo letto da fine luglio a novembre fiorisce la Macarenia clavigera, una pianta acquatica che colora le acque di giallo, verde, azzurro, nero e soprattutto rosso.

LOIRA, Francia - Lungo gli oltre mille chilometri del suo corso, la Loira scava una lunga valle: qui e nelle sue valli trasversali sono disseminati oltre 300 castelli, residenze estive delle famiglie reali di Francia e dei nobili di corte fin dal X secolo. La maggior parte di questi manieri sono perfettamente conservati e aperti alle visite.

DANUBIO È il secondo fiume d'Europa per lunghezza, dopo il Volga: lungo il suo corso bagna ben 10 stati e molte capitali, tra cui Budapest, Bratislava e Vienna. Il suo delta fa parte della lista dei patrimoni UNESCO. È il fiume dei valzer: ha ispirato infatti il compositore austriaco Johann Strauss jr. il quale gli ha dedicato molte sue composizioni, tra cui il celebre valzer dal titolo "An der schönen blauen Donau" (Sul bel Danubio blu). Al fiume è dedicato un altro valzer famoso, "Onde del Danubio", di Iosif Ivanovici.

PO, Italia – I suoi 652 km ne fanno il lungo fiume più lungo d'Italia. Nasce in Piemonte, sul Monviso e sfocia dell'Adriaco in una grande e bellissimo delta, dopo aver attraversato tutta l'Italia settentrionale.

NEVA, Russia - Ha un corso molto breve, di appena 74 chilometri tra il lago Ladoga, da cui nasce, e il Golfo di Finlandia nel Bar Baltico, nel quale sfocia con un grande delta dopo aver attraversato San Pietroburgo. È comunque il terzo fiume europeo per portata d'acqua: è molto ampio e profondo e può essere percorso anche da navi di grandi dimensioni. In alcuni punti, a San Pietroburgo è così ampio che i ponti per attraversarlo sono lunghi oltre cinquecento metri.

YANGTZE, Cina - Il Fiume Azzurro è una vera arteria di comunicazioni via acqua, utilizzato da secoli per il commercio e trafficatissima anche ai giorni nostri, ma anche per l’irrigazione di risaie e per generare energia idroelettrica. Nel periodo dei monsoni il fiume è soggetto a piene devastanti che ancora oggi causano migliaia di vittime. È il corso d'acqua più lungo dell'Eurasia e il terzo al mondo, dopo il Rio delle Amazzoni e il Nilo.

GANGE, India - Siamo nel subcontinente indiano: il Gange attraversa le pianure settentrionali dell'India e il Bangladesh per una lunghezza di 2.510 km. Nasce dai ghiacciai dell'Himalaya centrale e sfocia nel Golfo del Bengala. Nel suo corso, deposita i sedimenti trasportati dai ghiacciai, originando una delle terre più fertili del mondo. È il fiume sacro degli Indù e sono milioni le persone che si bagnano ogni anno nelle sue acque per purificarsi dei loro peccati.