Filippine: ecco le 7 spiagge più belle e segrete

KALANGGAMAN ISLAND, LEYTE - Acque cristalline circondano questa lunga lingua di spiaggia bianca perfetta per rilassarsi e fare un sacco di foto. Il nome deriva dalla parola "langgam" che significa uccello nella lingua locale, perché le due propaggini dell'isola viste dall'alto sembrano ali spiegate. Non ci sono grandi resort a Kalanggaman, ma solo cottage di nativi dove passare una notte all’avventura e godersi il cielo stellato. Si arriva all’isola con spostamenti in bus o ferry di 90 minuti da Ormoc seguiti da 90 minuti di ferry.



SECRET BEACH, EL NIDO, PALAWAN - Nascosta tra scogliere e acque turchesi, Secret Beach a El Nido è un vero paradiso. La spiaggia si raggiunge nuotando attraverso una fessura in un blocco calcareo appena sopra il livello dell'acqua. Per raggiungere questa meraviglia ci si può avvicinare in barca da EL Nido Resorts or EL Nido Town. Questa è sicuramente la spiaggia più adatta agli avventurieri e a chi vuole provare l’emozione di trovare un vero e proprio tesoro nascosto creato da Madre Natura.



SUGAR BEACH, SIPALAY, NEGROS OCCIDENTAL - La spiaggia, detta anche Langub Beach, è una delle preferite degli abitanti di Negros Occidental, dove rilassarsi sulla sabbia bruna, fare snorkeling, paddeling o semplicemente godersi il tramonto. La spiaggia si trova nei pressi di Sipalay City, ed è possibile trovarvi diverse attrezzature sportive.



MANTIGUE ISLAND, CAMINGUIN - In 20 minuti di barca da Caminguin si raggiunge quest'isola di sabbia bianca e vegetazione lussureggiante. L'isola di Mantigue è famosa tra i sub per la presenza della tartaruga embricata, in via di estinzione, e per le tante creature marine colorate che vivono nei meravigliosi giardini di coralli e paesaggi marini. Oltre al mare è possibile scoprire la fauna locale della mini-giungla tropicale, giocare tra le onde, oziare sulla spiaggia o gustare i ricci di mare locali (uni)! L'isola è aperta a un solo tour al giorno con posti limitati, per preservarne la sua bellezza naturale.