Dubai oltre le mura, per scoprire una città inaspettata

Se la sua fama di città innovativa e in continua evoluzione la precede, non tutti sanno che il fascino di Dubai si estende ben oltre le mura della città, con montagne, mangrovie, deserto, fauna selvatica autoctona e chilometri di costa a pochi passi dal centro. Uscendo dagli itinerari più noti, ci sono una vasta scelta di incredibili avventure all'aria aperta.



Esplorare la natura selvaggia - A soli 90 minuti di auto dal centro di Dubai si trova la splendida catena montuosa di Hatta, la più alta della penisola arabica orientale. Questa riserva naturale immersa tra i monti dell’Hajar, si estende per 700 chilometri offrendo a fotografi, amanti della natura e dell'avventura paesaggi naturali selvaggi e attività sportive all’aria aperta. Le montagne, gli uadi e le fattorie della zona sono lo sfondo perfetto per esperienze outdoor, come la diga di Hatta - dove le montagne incontrano l'acqua - il luogo perfetto per il kayak e le gite in barca. Oltre 30 chilometri di sentieri escursionistici permettono di fare lunghe passeggiate nella natura, mentre l'Hatta Wadi Hub offre una serie di attività inusuali come tiro con l'arco, lancio delle asce, mountain kart, arrampicata su parete e zip-line. Oltre alle attività durne, Hatta offre delle suggestive sistemazioni per la notte, a cui si è recentemente aggiunto Hatta Dome Park. La nuova esperienza di glamping dispone di 15 tende di lusso a forma di cupola con vista panoramica sulle montagne Hajar.



Avvistamento della fauna selvatica - L'Al Marmoom Desert Conservation Reserve è la più grande riserva naturale non recintata degli Emirati Arabi Uniti e si estende per il 10% dell’emirato di Dubai. Situata a solo un’ora di auto a sud della città, permette ai visitatori di avventurarsi tra le sue dune di sabbia, percorrerle in bicicletta o godersi un picnic in mezzo alla natura. Nota per le sue iniziative legate alla sostenibilità, Al Marmoom è ricca di fauna selvatica autoctona come gazzelle arabe, cammelli e uccelli. Dopo essere stato considerato estinto a livello globale, l’orice arabo è stato salvato con successo grazie ai programmi di allevamento e la reintroduzione in natura. I vicini laghi Al Qudra, una rete di laghi artificiali nel deserto, ospitano 170 tipi di specie di uccelli, comprese specie in via di estinzione o vulnerabili come l’aquila delle steppe e la houbara asiatica. Gli appassionati di birdwatching possono recarsi all'UAE Birding Group, dove sono disponibili tour guidati di mezza giornata o un giorno intera. Le acque rilassanti del lago sono anche un luogo idilliaco per godersi un picnic al tramonto, mentre i più mattinieri possono venire qui all'alba per ammirare una sontuosa alba nel deserto. Il fiore all’occhiello dell’area è il suggestivo Love Lake Dubai, un romantico punto panoramico costituito da due laghi a forma di cuore collegati tra loro, circondati da sculture e vegetazione.



Sport per tutti i gusti - Oltre ai principali tornei di rugby, golf e tennis che si disputano in città, gli appassionati di sport possono trovare diverse alternative spostandosi dal centro. Per esempio, la pista ciclabile Al Qudra situata vicino al Love Lake, attraversa il terreno sabbioso per 86 km ed è diventata popolare tra i motociclisti professionisti e dilettanti, che impiegano da 1,5 a 3 ore per completarla. Per qualcosa di diverso, il JA Shooting Club, simile a una fortezza, offre un ambiente ricreativo e competitivo con un'accademia interna ed esterna, dove si trovano cinque poligoni di tiro su terra illuminati accessibili sia ai principianti che ai tiratori esperti. Coloro che invece amano esplorare l’oceano possono godersi viaggi con Deep Blue Fishing, organizzatore di crociere lungo la spettacolare costa di Dubai e nel Golfo Persico su yacht di lusso e barche da pesca con equipaggio esperto.



Retreat e Spa remoti - Dubai ospita una serie di affascinanti resort situati in aree remote perfetti per tornare a godersi rigeneranti attività benessere all’aria aperta dopo un anno trascorso tra le mura domestiche. L'Al Maha Desert Resort & Spa nella Dubai Desert Conservation Reserve porta il glamping a un altro livello, con lussuose ville in stile tenda in un ambiente da resort, ognuna dotata della propria piscina a sfioro privata. Le attività disponibili includono equitazione, passeggiate nella natura e trekking in cammello al tramonto sulle dune, mentre la Timeless Spa offre una vasta gamma di trattamenti che attingono alla saggezza delle tradizioni aromaterapiche del Medio Oriente e del Sud-est asiatico. Il Bab Al Shams Desert Resort Spa è un’altra oasi nel deserto rustico-chic e ospita un ecosistema desertico composto da uccelli, gechi e fauna selvatica. L’esclusiva Satori Spa vizia tutti i sensi e invita gli ospiti a rilassarsi con trattamenti di lusso, tra cui scrub aromatici per il corpo e aromaterapia con pietre calde.



La sicurezza - Con paesaggi così vasti e attività che promuovono il naturale distanziamento sociale, i viaggiatori possono tornare a scoprire Dubai in completa sicurezza, grazie anche alla garanzia del timbro DUBAI ASSURED, che certifica l’implementazione dei protocolli di salute e sicurezza in tutte le strutture all’interno dell’ecosistema turistico. Il timbro di conformità, che viene ristampato ogni due settimane dalle autorità competenti, funge da identità visiva e rassicura gli ospiti sul rispetto di tutte le rigorose misure di sicurezza e igiene prescritte dalle autorità. Inoltre, Dubai ha ricevuto il timbro "Viaggi sicuri" dal World Travel & Tourism Council (WTTC) nel 2020, offrendo ai viaggiatori vicini e lontani una sicurezza in più per visitare la destinazione nel 2021.



Per maggiori informazioni: www.visitdubai.com