Dormire sotto le stelle? Sì, ma sulle isolette private alle Maldive

Reti, sì proprio reti che si affacciano sul mare: è questa la specialissima culla che un hotel di lusso su un'isola privata delle Maldive offre agli ospiti per consentire loro di godere appieno della bellezza di questi luoghi e dell'opportunità di dormire sotto le stelle.



Il Grand Park Kodhipparu, situato nell'atollo di Malè Nord, ha a propria disposizione meravigliose ville fronte spiaggia, ma soprattutto ville sull'acqua con accesso diretto all'oceano dotate di reti speciali sospese sulle acque cristalline del mare.



Le reti funzionano un po' come fossero una grande amaca a picco sull'acqua.

Gli ospiti possono sdraiarsi sulla schiena e guardare le stelle o girarsi sulla pancia per ammirare i coloratissimi pesci nelle acque trasparenti e incontaminate sottostanti.



Si tratta di reti molto particolari: rappresentano l'ideale per prendere il sole e rilassarsi durante il giorno e sono assolutamente perfette per accoccolarsi e dormire al chiaro di luna durante la notte.



Il Grand Park Kodhipparu può offrire un totale di 120 ville sulla spiaggia, tutte attrezzate con un proprio letto a rete incorporato per non privarsi di un lusso da ricordare.