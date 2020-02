Dieci luoghi super romantici in cui innamorarsi

Da visitare o anche semplicemente da immaginare e da sognare in un viaggio virtuale: ci sono luoghi al mondo che davvero rubano il cuore e lo fanno battere all’unisono con quello della nostra persona speciale. Ne abbiamo scelti dieci, in tutto il mondo, da contemplare nel weekend di San Valentino.

PARIGI – E’ la capitale dell’amore per eccellenza, con gli scenari più belli e romantici in cui dirsi “Ti amo”. Un luogo davvero speciale per lanciarsi questo messaggio è “Le mur des Je T’Aime,” il Muro dei “Ti Amo”, un’originale opera artistica di 10 metri per 4 in Piazza di Jehan-Rictus, a Montmartre, in cui ci sono messaggi d’amore in tutte le lingue del mondo.



VERONA – Un altro muro celebre per lasciare messaggi d’amore è quello del cortile di Palazzo Capuleti a Verona, teatro di una delle storie d’amore più celebri e romantiche della storia, fino al suo epilogo tragico: quella di Romeo e Giulietta. La corte con il celebre balcone è un vero luogo di pellegrinaggio in cui innamorati di tutto il mondo, felici o non corrisposti, lasciano bigliettini di cuore, su un muro tappezzato di missive in tutte le lingue del mondo.



ISOLE GRECHE – Offrono agli innamorati i tramonti più romantici del mondo. A questo si aggiungono vita semplice, emozioni e sensazioni genuine, fatte di mare, di vento e di buoni sapori: se la natura non basta, ci sono i resti e le testimonianze di una civiltà millenaria.



MALDIVE – Mare turchese, spiagge coralline, nuotate memorabili in compagnia di pesci variopinti su una delle barriere coralline più belle del mondo e resort da favola per un soggiorno davvero fantastico: non a caso le Maldive sono una destinazione ideale per i viaggi di nozze o per i soggiorni super romantici.



BORA BORA, POLINESIA FRANCESE – Ecco un altro luogo di paradiso, perfetto per una fuga d’amore (a cinque o più stelle). Il mare, i colori meravigliosi, il tocco esotico e magico: come è possibile non innamorarsi in una cornice come questa?

MONTE KIRKJUFELL, ISLANDA - Questa imponente ed evocativa montagna ha ospitato i set della serie cult "Game of Thrones". E' un luogo di straordinaria bellezza, capace di regalare momenti di silenzio e di intimità, a tu per tu con una natura selvaggia e primordiale, perfetti per chi è innamorato.



BRUGES - Un susseguirsi di strade acciottolate, canali pittoreschi e incantevoli edifici medievali: non c'è da chiedersi perché questa cittadina del Belgio sud-occidentale è considerata così romantica. A cominciare dal suo luogo simbolo, Il Beffroi, campanile del XIII secolo che ospita un carillon di 47 campane.



PRAGA – Una capitale misteriosa e un po’ magica, nella quale passeggiare fino a perdersi tra le strade del centro storico, percorrere il superbo Ponte Carlo e ammirare la città dal fiume Moldava, o ancora passeggiare sulla Collina Petrín, dedicata agli innamorati, oppure cercare di leggere il proprio futuro dalle ruote dello splendido Orologio Astronomico nella Piazza della Città Vecchia.



TUNNEL DELL’AMORE, KLEVAN, UCRAINA – E’ considerato uno dei luoghi più romantici del mondo, perfetto per un selfie di coppia. Sotto queste arcate di vegetazione, che cambiano di colore e atmosfera a seconda della stagione, passa un’antica strada ferrata ormai dismessa, parte di una sezione della ferrovia industriale della regione. La galleria naturale era stata creata per nascondere a occhi indiscreti ciò che transitava sulla linea ferroviaria, regalando a chi cerca silenzio e intimità un vero e proprio tunnel vegetale lungo da tre a cinque chilometri.



ALPI - Uno chalet caldo e confortevole, nel silenzio della montagna ammantata di neve. Che cosa c’ è di più romantico e intimo? Una versione moderna e trendy della situazione descritta dal vecchio proverbio: “Due cuori e una capanna”, in cui godere del caldo abbraccio della nostra persona del cuore, lontano dal resto del mondo.