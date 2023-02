Destinazioni 2023: le più gettonate secondo Tripadvisor

Sydney, Australia - Dove si può praticare surf, visitare varie gallerie e dedicarti all'escursionismo in un solo giorno se non a Sydney? Inoltre, il mese di dicembre segna l'inizio dell'estate in città: le spiagge sono piene di gente e siamo nel vivo della stagione dei festival, con eventi come il festival dell'arte di Sydney, il Pride e molto altro ancora. Con i suoi grattacieli e luoghi di interesse, Sydney emana l'energia tipica delle grandi città, offrendo però qualcosa di più: la natura è facilmente accessibile, quindi non manca di certo spazio per prendere una boccata d'aria, con posti per praticare surf e sentieri nella natura a breve distanza. Il periodo estivo, durante il mese di febbraio, invita chiunque a uscire all'aperto ed esplorare. La città approfitta al meglio del clima favorevole proponendo subito un calendario ricco di eventi, come il Sydney Festival, il Capodanno cinese e il WorldPride. Il Teatro dell'opera caratteristico e i sentieri costieri sulle scogliere, però, sono straordinari in qualsiasi periodo dell'anno. Consigliabile un giro sul Sydney Tower Eye per ammirare la vista dall'alto della città e di tutte le attrazioni che offre.



St. Thomas, Isole Vergini Americane - Le spiagge e il clima rasentano la perfezione, per non parlare dei festival di strada e delle regate veliche. Quest'anno, inoltre, fa il suo ritorno la più grande celebrazione della musica caraibica in mare: UberSoca. Con un litorale a perdita d'occhio e acque tra le più limpide fuori dalle Hawaii, St. Thomas è il sogno di chi ama trascorrere intere giornate in spiaggia. Se è la prima volta con lo snorkeling, ecco Secret Harbor, una piccola insenatura priva di onde, perfetta per imparare. Da ammirare Charlotte Amalie, capitale e porto per le navi da crociera, con la sua architettura coloniale dai colori vivaci e le leggende sui pirati. Una visita dapinaificare ad aprile, quando St. Thomas si trasforma in uno strepitoso scenario per la corsa degli yacht in occasione della Rolex Cup Regatta annuale. Da non perdere i festeggiamenti per il Carnevale che hanno inizio in primavera e sono probabilmente i migliori delle Isole Vergini: lustrini, piume e la musica calypso conquistano le strade, anche alle prime ore del mattino, per una festa che prende il nome di "jump up party".



Grand Canyon, Stati Uniti - Panorami a perdita d'occhio, percorsi escursionistici tortuosi e la possibilità di ammirare uno dei paesaggi più straordinari d'America. Questa meraviglia naturale è in cima alle liste dei desideri per i viaggi del 2023. Questo celebre parco nazionale da cartolina regala uno spettacolo mozzafiato, con rocce rosse e pareti del canyon curve a perdita d'occhio. Non c'è quindi da stupirsi se attira milioni di turisti ogni anno. Per trascorrere del tempo in solitudine nella natura, meglio approfittare del periodo da dicembre a febbraio, quando i visitatori diminuiscono notevolmente rispetto alla folla dell'alta stagione estiva. Sebbene faccia freddo, con temperature massime intorno ai 7 °C, questo periodo offre le sue attrattive, come la possibilità di vedere le pareti del canyon ricoperte di neve. Anche i sentieri del South Rim sono aperti per gran parte del tempo.



Tokyo, Giappone - Ora che ha riaperto i confini, il Giappone si riconferma come destinazione turistica imperdibile. Inoltre, la fortuna è dalla sua parte: la stagione della fioritura dei ciliegi è proprio dietro l'angolo, da fine marzo ad aprile. Per approfittare al meglio dei panorami, pianifica il tuo viaggio prima dell'alta stagione turistica estiva. Dopo un paio di anni di pausa, il Giappone ha riaperto i confini e l'energia caratteristica di Tokyo ritorna in tutto il suo splendore. I posti da visitare sono tantissimi, tra cui nuovi complessi giganteschi per lo shopping, hotel eleganti e ristoranti gestiti da chef celebri emergenti. Gente del posto e visitatori tornano ad affollare i grattacieli futuristici e l'incrocio di Shibuya, punto rinomato per la sua vivacità, al punto tale da sembrare il centro di un flash mob. La frenesia tipica di questi luoghi diminuisce in inverno e all'inizio della primavera. Marzo e aprile sono i mesi migliori, nel periodo della fioritura dei ciliegi, quando l'intera città rallenta per passeggiare accanto a migliaia di fiori rosa. I templi buddisti e i giardini silenziosi regalano altri momenti tranquilli, così come alcuni locali di ramen nascosti, bar di poche pretese con musica in vinile e altri piccoli tesori spesso difficili da scovare.



Riviera Maya, Messico - Tratto di costa caraibica nella penisola dello Yucatán, in Messico, la Riviera Maya è costellata di località balneari tranquille come Isla Mujeres, Tulum e Puerto Morelos, e anche Cancún si trova a breve distanza. Con resort inaugurati di recente e l'apertura del primo sentiero escursionistico a lunga distanza del paese, questa è indubbiamente la meta perfetta. Con un'estensione che va dal villaggio di pescatori di Puerto Morelos fino alla Riserva della biosfera di Sian Ka'an, la Riviera Maya occupa un tratto notevole di costa caraibica. Funge da punto di partenza per mete molto ambite come Cancún, Tulum, Isla Mujeres e l'isola di Holbox, per cui trovi ogni sorta di spiaggia, indipendentemente dalle tue preferenze. Avrai l'occasione di esplorare innumerevoli rovine sacre e cenotes dalle acque blu profonde, oltre a vivere esperienze di immersioni e snorkeling di massimo livello, soprattutto a Xcaret e lungo la barriera corallina di Puerto Morelos. Per chi ama la festa, la vigilia di Capodanno apre le porte a un'intera stagione ricca d'azione, tra cui il periodo di Carnevale di febbraio, con sfilate e costumi elaborati che attirano sempre i visitatori. Anche le famiglie hanno un'ampia scelta: troveranno parchi acquatici, zoo e spiagge perfette per costruire castelli di sabbia.



Reykjavik, Islanda - Sorgenti termali, spiagge dalla sabbia nera, cibo nordico eccezionale... l'Islanda è un'isola caratterizzata da paesaggi suggestivi e una reputazione culinaria di tutto rispetto. Se non hai mai visto l'aurora boreale, il periodo migliore per riuscire ad assistere a questo spettacolo è da gennaio ad aprile. Per la maggior parte dei visitatori dell'Islanda, Reykjavik è il punto di partenza per avventure selvagge che si trovano al di là della città, come l'area geotermica di Geysir, le cascate di Gulfoss e il Parco nazionale di Thingvellir. È anche un ottimo punto di partenza per andare alla ricerca dell'aurora boreale, visibile da settembre ad aprile, quando le notti sono più lunghe e buie. Vale però la pena dedicare alcuni giorni alla visita della città, cuore della cultura islandese. Innanzitutto, per assaporare la cucina nordica scegliendo qualsiasi piatto a base di pesce o agnello, poi immergendosi nella leggendaria scena musicale di Reykjavik, dove gli artisti locali di musica indie ed elettronica animano la vita notturna della città. Dopo un giorno intero di esplorazioni, ci si può riscaldarei in una della numerose sorgenti termali della zona, come la famosa Laguna blu o le terme pubbliche di Sundhöllin, uno dei posti preferiti dalla gente del posto.