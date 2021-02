Da Mauritius una splendida cartolina virtuale

Mauritius Now- Focalizzata sul concetto di "vedere per credere", la campagna utilizza immagini d’impatto per ricordare al mondo che Mauritius rimane una destinazione turistica d’eccellenza, con lagune incontaminate, una vegetazione lussureggiante e una popolazione accogliente. È ora attivo un microsito dedicato alla campagna #MauritiusNow. Il sito include video in diretta ripresi da webcam installate in punti chiave dell'isola per mostrare le lagune e le spiagge di Mauritius come sono adesso. Il tutto è completato da spettacolari riprese girate da droni in varie parti dell'isola. Una serie di video ritrae i mauriziani nelle loro attività quotidiane, dimostrando come Mauritius sia una destinazione sicura e piena di vita.



Natura lussureggiante - A Mauritius l’attenzione è catturata dalle bellezze naturali dell’isola: le lunghe spiagge di sabbia bianca finissima e le distese di acqua cristallina rappresentano i principali motivi che attirano i viaggiatori in questa perla dell’Oceano Indiano. Tra un’avventurosa escursione alla scoperta delle meraviglie dell’entroterra e qualche ora di puro relax sulla spiaggia, un vero piacere è concedersi una tranquilla passeggiata tra le piccole boutique artigianali, i mercati locali e i numerosi negozi dell’isola.



Paradiso per i golfisti - Grazie al clima tropicale, lungo la costa persino durante le stagioni più fresche (in particolare da maggio a settembre) le temperature scendono raramente al di sotto dei 22°C; Mauritius è dunque la meta perfetta per un viaggio in qualunque periodo dell’anno. L’isola è inoltre la destinazione ideale per gli amanti degli sport acquatici, i golfisti, gli escursionisti, gli amanti della cultura, per chi è in cerca di relax nelle spa, per chi è in luna di miele e per le famiglie.



Le cascate - Mauritius è nota anche per le sue bellissime cascate: quelle di Chamarel, nelle vicinanze delle omonime Terre colorate e note per la loro ragguardevole altezza, si possono raggiungere senza problemi e per completare l’escursione, vale senz’altro la pena prevedere una sosta per pranzo alla Rhumerie de Chamarel e all’annesso ristorante. Nella parte meridionale dell’isola sono da non perdere anche le cascate di Rochester, di una bellezza idilliaca. Le cascate di Tamarin sono invece raggiungibili con un’escursione guidata un po’ più impegnativa, ma senz’altro più che valida per l’incantevole panorama che offre.



Per vedere Mauritius: www.mauritiusnow.com