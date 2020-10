Colline e vigneti: i paesaggi più belli del primo autunno

La vendemmia è in pieno svolgimento e i filari delle vigne offrono uno dei paesaggi più tipici del primo autunno . Dai vigneti eroici a terrazze delle Cinque Terre e della valle del Duero, in Portogallo, alle dolci ondulazioni del Piemonte e della Francia, fino i paesaggi un po’ più esotici della California e della Nuova Zelanda, i panorami dei filari carichi di grappoli offrono sempre suggestioni intense e tutte da riscoprire.

CHIANTI, TOSCANA – È la patria di alcuni tra i vini più apprezzati in tutto il mondo. Il Chianti si produce esclusivamente nelle province (in tutto o in parte) di Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Pistoia, Prato, in vigneti collinari ad orientamento adatto, situati ad un'altitudine non superiore ai 700 metri.

CASTELVETRO, MODENA – Qui si produce il Lambrusco, un vino rosso e rosato, frizzante e spumante. Le uve del Lambrusco sono nere, coltivate soprattutto in Emilia-Romagna nelle province di Modena, Reggio Emilia, e Parma, e in Lombardia nella provincia di Mantova.

CHAMPAGNE-ARDENNE, FRANCIA – Qui sono coltivate le uve da cui si producono le bollicine più chic del mondo, simbolo di festa e di gioiosa eleganza. Lo champagne è uno dei pochi vini ai quali sia stato collegato il nome di un inventore, l'abate benedettino Dom Pierre Pérignon.

STIRIA, AUSTRIA - La Stiria meridionale è zona di produzione di vini bianchi freschi e fragranti, in uno dei paesaggi più suggestivi d'Europa. Tuttavia, la posizione ripida del terreno richiede un duro lavoro per la coltivazione.

CINQUE TERRE, LIGURIA – Qui, in questi vigneti “eroici” abbarbicati alla montagna su piccole e impervie terrazze, si produce il famoso Sciacchetrà, un vino passito intenso dalla storia millenaria.

VALLE DEL DUERO, PORTOGALLO – Anche questa è una regione di vigneti eroici che producono vino da oltre 2000 anni, incluso il famoso Porto. La regione vinicola dell'Alto Duero è classificata tra i patrimoni dell'umanità UNESCO.

CATALOGNA, SPAGNA - L'alta qualità dei vini catalani viene da una tradizione produttiva più che millenaria. La Catalogna è inoltre la patria del Cava, vino spumante prodotto esclusivamente con metodo classico.

SERRALUNGA ALBA, LANGHE – Siamo nel cuore della regione del Barolo, il prestigioso vino rosso che può essere prodotto solo in 11 comuni, di cui solo tre (Serralunga d’Alba, Castiglione Falletto e Barolo) per il loro intero territorio mentre i rimanenti otto (Verduno, Roddi, Novello, Monforte d’Alba, La Morra, Grinzane Cavour, Diano d’Alba e Cherasco) solo in parte.

NAPA VALLEY, CALIFORNIA - Questa valle, situata a nord-est di San Francisco, è molto apprezzata per i suoi vini sia bianchi sia rossi, e perfino per gli spumanti. Qui si produce solo il 4% del vino di tutti gli Stati Uniti, ma si tratta del più apprezzato in assoluto. Tra le varietà: lo Chardonnay e il Cabernet-Sauvignon, ma anche Pinot Nero, Merlot, Zinfandel, Cabernet Franc e Petite Sirah.

HAWKES BAY, ISOLA DEL NORD, NUOVA ZELANDA – È una delle maggiori aree vitivinicole della Nuova Zelanda per dimensione. I vini rossi prodotti qui sono soprattutto Merlot, mentre tra i vini bianchi le varietà più diffuse sono Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio.