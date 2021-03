Cascate: i luoghi del mondo in cui l’acqua dà spettacolo

Cascate: ecco le più belle del mondo Cascata Angel, Venezuela Istockphoto 1 di 10 Mitchell Falls, Australia Istockphoto 2 di 10 Cascata San Rafael, Ecuador Istockphoto 3 di 10 Cascate Ban Gioc Detian, Cina/Vietnam Istockphoto 4 di 10 Mardalsfossen, Norvegia Istockphoto 5 di 10 Cascata Skógafoss, Islanda Istockphoto 6 di 10 Godafoss, Islanda Istockphoto 7 di 10 Cascata delle Marmore, Italia Istockphoto 8 di 10 Cascate Kaieteur, Guyana Istockphoto 9 di 10 Cascate Ruacana, Namibia Istockphoto 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ammirare una grande cascata è uno spettacolo emozionante: oltre alla bellezza e alla maestosità del salto, la colonna sonora con il ruggito dell’acqua che precipita a valle e la sensazione sulla pelle del vento carico di pulviscolo acqueo trasformano la contemplazione di tanta grandiosità in esperienza multisensoriale. Purtroppo, per il momento, questo incontro a tu per tu non ci è concesso, ma un viaggio per immagini può esserci di ispirazione, anche nell’attesa di una prossima visita.