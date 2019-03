Australia: il mare di Adelaide paradiso dei surfisti

Una delle caratteristiche principali delle spiagge di Adelaide è che basta un breve tragitto in macchina per distendersi al sole di Glenelg o per volare sulle onde a Semaphore. Ma le spiagge della più grande città del Sud Australia sono anche consigliate per lo shopping o per gustare ottimi piatti di pesce. Ecco dove andare.



Glenelg - Glenelg è la spiaggia metropolitana più popolare di Adelaide ed è perfetta per le famiglie. È anche la più facile da raggiungere. E’ sufficiente prendere il tram dal centro città e scendere a Moseley Square, giusto a pochi metri dalle acque di Glenelg Beach. Jetty Road è un vivace mix di caffè di qualità, negozi di abbigliamento e ristoranti. Lo Stamford Grand Hotel e gli appartamenti Seawell godono di un bellissimo panorama.



Brighton - Altri dieci minuti di macchina e si arriva a Brighton. Città gemella di Glenelg, Brighton ha un’atmosfera simile e uno stile di vita molto rilassato con caffè eclettici, ristoranti e negozi di fish & chips in abbondanza. Uno dei posti migliori per mangiare è l'Esplanade Hotel, con ottimo cibo e vista sull’oceano.



Henley - Piena di ristoranti di pesce di fascia alta e una piazza tra le più frequentate nei dintorni di Adelaide, Henley è una tappa obbligata per chi è alla ricerca di una cena di qualità, una nuotata. Il litorale si estende a perdita d’occhio.



Semaphore - La spiaggia del Semaphore è lunga, ampia e delimitata da dune di sabbia. Il vasto litorale e il viale sono punteggiati da edifici in stile Art Deco splendidamente conservati, come ad esempio il maestoso del Semaphore. In origine padiglione di uno stabilimento balneare degli anni ‘20, ora un luogo ideale per un pranzo in stile pub o per gustare un bicchiere di vino. Semaphore Road, a pochi metri di distanza, è la strada dei pub storici, dei ristoranti, e di interessanti negozi.



Port Noarlunga, Christies Beach e Moana - Port Noarlunga, Christies Beach e Moana sono un po’ più lontane dalla città, ma meritano il viaggio. Le tre spiagge rappresentano i paradisi australiani del surf, ma sono anche perfette per le famiglie e per chi ama lo snorkelling molto praticato a Port Noarlunga.



Per maggiori informazioni: www.southasutralia.com