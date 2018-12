A New York per un Capodanno scintillante

Times Square - Le celebrazioni a Times Square per il nuovo anno inizieranno il 13 dicembre quando nella piazza più famosa del mondo saranno esposti i due numeri 1 e 9 in formato gigante, fino al 22 dicembre. Lo scatto perfetto da condividere su Instagram. Il 28 dicembre dalle 12.00 alle 13:00 nella Broadway Plaza di Times Square, si svolgerà il Good Riddance Day, in collaborazione con la compagnia Shred-in, per distruggere i brutti ricordi del 2018 e iniziare al meglio l’anno nuovo.



Wishing Wall - Dal 1 al 29 dicembre sarà possibile appuntare sul Wishing Wall della Times Square Plaza i sogni e i buoni propositi per il 2019, raccolti in foglietti di carta colorata. La notte di San Silvestro, a mezzanotte, tutti i desideri verranno lanciati come coriandoli sulla folla come buon auspicio per il nuovo anno. Chi non avrà modo di visitare il Wishing Wall di persona, potrà condividere i suoi desideri in formato elettronico, attraverso il sito, su Twitter e Instagram con l’hashtag #ConfettiWish.



La Ball Drop - La vera tradizione del Capodanno a NYC è il Ball Drop, la discesa della sfera luminosa dal grattacielo One Times Square per il countdown alla mezzanotte del nuovo anno. Diventata un simbolo iconico in tutto il mondo, la sfera pesa circa 6 tonnellate ed è coperta da 2.688 crista6lli Waterford, che illuminano la notte con oltre 16 milioni di colori caleidoscopici. I locali nelle vicinanze offriranno ai loro ospiti un brindisi con vista, per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo.



Manhattan - Dalle 21 all'una del 1° gennaio, i visitatori potranno concedersi una crociera a bordo della Circle Line per ammirare l’incredibile vista dello skyline e il suggestivo spettacolo pirotecnico sul fiume Hudson. Musica dal vivo e brindisi di mezzanotte faranno da cornice a questa incredibile serata. L'Empire State Building festeggerà la fine del 2018 con una coloratissima illuminazione a LED che rimarrà accesa fino al 31 dicembre. Cinque minuti prima della mezzanotte l’edificio si colorerà di bianco per scintillare fino all’alba del 1° gennaio 2019.



Concerti a Manhattan - Dal 28 al 31 dicembre, la rock band Phish tornerà al Madison Square Garden per la sua 60° performance. Il pubblico potrà salutare il nuovo anno cantando e ballando le hit anni '90. La quattro volte vincitrice del Grammy, Renee Fleming, si esibirà insieme alla filarmonica e al nuovo direttore d’orchestra Jaap van Zweden per il concerto di Capodanno annuale della New York Philarmonic.



Brooklin - Nel celebre quartiere si svolgerà The New Year’s Eve Fireworks Celebration, nella storica Grand Army Plaza di Prospect Park a Brooklyn. L'evento è gratuito con intrattenimento dal vivo e straordinari fuochi d’artificio. Sempre a Coney Island, come da tradizione, il 1° gennaio si svolgerà il primo bagno nell’Oceano organizzato da Polar Bear Club. L’iscrizione è gratuita e l’appuntamento è previsto per le ore 13:00 presso il lungomare di Stillwell Avenue. Al termine della nuotata, sarà possibile accedere all’acquario di New York e riscaldarsi alla Coney Island Brewing Company.



The Bronx - L’Holiday Train Show del New York Botanical Garden rimarrà aperta fino alle 18 del 1° gennaio. Questa esposizione annuale ospita numerosi modellini di treni che si muovono all’interno di una New York City in miniatura con oltre 175 ricostruzioni di edifici, incluse le novità come l’Oculus, il One World Trade Center e il Battery Maritime Building.



Per maggiori informazioni: www.nycgo.com